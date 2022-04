PSG Mercato : Coup de théâtre possible au Paris SG pour Ramos ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 avril 2022 à 21:29

PSG Mercato : Que va décider le Paris SG pour Sergio Ramos à l’issue de la saison ? L’avenir du défenseur central de 35 ans ferait déjà débat en interne.

PSG Mercato : Sergio Ramos a déjà pris sa décision

« J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus au haut niveau, puis vivre une autre expérience. Ici, j’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois, un de plus, et on verra », indiquait récemment Sergio Ramos sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Pas épargné par les blessures, l’ancien mythique défenseur central du Real Madrid a été une grosse déception pour sa première saison sous le maillot du Paris SG. Arrivé librement l’été dernier après dix-sept saisons passées sous les couleurs madrilènes, l’international espagnol de 35 ans profite de cette fin de saison pour montrer qu’il peut encore rendre des services sur le terrain et au niveau du leadership.

Dernièrement, le quotidien L’Équipe a révélé que les dirigeants parisiens seraient en train de chercher une porte de sortie pour le champion du monde 2010. Une tendance démentie par la célèbre émission espagnole El Chiringuito, qui assure que Sergio Ramos ne sera pas mis en vente par le PSG cet été et que la probabilité est très forte afin qu’il fasse une seconde saison en Ligue 1. Une position également partagée par un ancien joueur du club de la capitale.

PSG Mercato : Rabesandratana veut des leaders au Paris SG et milite pour Ramos

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Sergio Ramos serait-il parvenu à renverser la situation à son avantage après ses dernières sorties avec le Paris Saint-Germain ? Titulaire lors du match du titre contre le RC Lens, l’ancien protégé de Zinédine Zidane a montré de belles choses et Éric Rabesandratana demande à la direction du club de le conserver, surtout pour son leadership.

« Il va falloir s’appuyer sur les erreurs commises pour être présentes au bon moment la saison prochaine. Je pense qu’on a besoin de deux, trois joueurs avec un fort caractère. Il faut charger en caractère. Et puis techniquement, je suis sûr qu’on sera capable de faire la différence. On a besoin de leaders, de gens qui savent mettre le pied, faire la faute quand il le faut, exactement comme Ramos », a notamment expliqué le consultant sportif sur les antennes de France Bleu Paris. Reste maintenant à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo suivront son conseil dans ce dossier.