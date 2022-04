PSG Mercato : Le successeur d’Icardi en route pour la capitale

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2022 à 05:05

PSG Mercato : Décevant, Mauro Icardi devrait quitter le Paris SG à l’issue de la saison. Pour le remplacer, le club parisien tiendrait déjà l’oiseau rare.

PSG Mercato : Arnaud Kalimuendo successeur idéal de Mauro Icardi ?

Transféré définitivement à l’été 2020 après une saison en prêt de l’Inter Milan et un chèque de 50 millions d’euros, Mauro Icardi est depuis lors l’ombre de lui-même au Paris Saint-Germain. Fatigué des problèmes extra sportifs de l’attaquant de 29 ans, le Paris Saint-Germain lui aurait demandé expressément de se trouver un nouveau club à la fin de cette saison. Avec l’incertitude autour des situations d’Angel Di Maria et Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat et pas encore prolongés, le club de la capitale pourrait avoir besoin de se renforcer au niveau offensif.

Auteur de belles performances pour sa deuxième saison consécutive en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo devrait faire son retour au PSG à l’issue de cet exercice, selon les informations relayées ce mardi par Foot Mercato. Le portail sportif explique notamment que l’attaquant de 22 ans envisagerait de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. À ses yeux, le probable départ de Mbappé, mais également celui de Mauro Icardi pourrait lui permettre d’avoir enfin sa chance en attaque.

Même si Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens vont certainement recruter une star, l’international espoir français serait prêt à se contenter d’une place de doublure, ce qui pourrait lui offrir un temps de jeu conséquent. Cependant, des clubs anglais seraient prêts à faire changer d’avis au Titi parisien.

PSG Mercato : La Premier League réclame Arnaud Kalimuendo

Auteur de 10 buts en 30 matches de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo réalise une bonne saison et ses performances sont observées au-délà des frontières du championnat français. En effet, selon les renseignements recueillis par Foot Mercato, Leicester City et Newcastle United auraient déjà placé leurs pions afin de tenter récupérer le natif de Suresnes cet été. Mais le PSG n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier et une rencontre serait prévue prochainement entre les deux parties pour faire le point de la saison écoulée et les perspectives d’avenir.

« Selon nos informations, un rendez-vous est prévu dans les prochaines semaines entre le représentant de l’attaquant et la direction parisienne. Côté Kalimuendo, on est prêt à prolonger le contrat au PSG et y rester », explique le média francilien. De son côté, le quotidien Le Parisien confirme que les dirigeants du Paris Saint-Germain ont suivi avec attention les matches de Kalimuendo avec le RCL, et ses performances font forcément réfléchir au Camp des Loges quant à son intégration dans la rotation de l’effectif. Cependant, un retour de Kalimuendo serait conditionné à un départ de Mauro Icardi.

Affaire à suivre donc…