PSG Mercato : Donnarumma ou Navas, le choix du Paris SG est tombé !

Publié par JEAN-LUC D le 27 avril 2022 à 20:03

PSG Mercato : Keylor Navas et GianluigiDonnarumma ont laissé entendre que le Paris SG devra opérer un choix entre eux pour l’avenir. Et la réponse n’aurait pas tardé.

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma intouchable au Paris SG ?

Navas et Donnarumma, tous les deux considérés comme faisant partie du Top 5 des meilleurs gardiens du monde, ont mis un coup de pression au Paris Saint-Germain afin que la hiérarchie soit clairement définie pour la saison prochaine. L’ancien portier du Real Madrid allant jusqu’à ouvrir la porte à un départ s’il devait continuer à accepter le temps de jeu avec l’international italien de 23 ans. Et d’après les informations de Fabrizio Romano, c’est bien Keylor Navas qui devrait quitter le PSG lors du prochain mercato estival.

Le spécialiste mercato italien explique notamment que Donnarumma n’a aucune intention de quitter le club de la capitale qu’il a rejoint gratuitement l’été dernier. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’ancien gardien de l’AC Milan représente l’avenir à ce poste et les dirigeants parisiens ne comptent pas non plus se séparer de lui. Sauf surprise, Navas devrait donc faire ses valises à l’issue de la saison et un tarif serait même déjà fixé pour son prochain transfert.

PSG Mercato : Le tarif déjà fixé pour Keylor Navas ?

Après avoir opté pour l’alternance au poste de gardien de but, le Paris SG devrait connaître un changement à ce niveau lors du prochain mercato estival. Arrivé en septembre 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, en provenance du Real Madrid, Keylor Navas devrait changer d’air à l’issue de la saison, la direction du PSG considérant que le transfert de Gianluigi Donnarumma est tout simplement « inenvisageable ».

Selon RMC Sport, Navas disposerait encore d’une bonne cote sur le marché des gardiens de but. Il devrait donc avoir l’embarras du choix s’il décide de quitter effectivement les rangs des Rouge et Bleu. De son côté, L’Équipe indique que le nouveau champion de France attend au moins 10 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie à son numéro 1.