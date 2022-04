Man United Mercato : Erik ten Hag surveille de près un milieu anglais

Publié par Thomas G. le 28 avril 2022 à 17:26

Man United Mercato : Erik ten Hag souhaite renforcer son entrejeu en priorité. Il a d'ailleurs coché le nom d'un international anglais.

Man United Mercato : Erik ten hag veut réveiller une vieille rivalité

Le constat est sans appel pour Manchester United, la saison est un échec. Les investissements consentis en début de saison avaient pour but de ramener le club au sommet. Certaines recrues ont déçu et l’équipe a éprouvé de nombreuses difficultés dans le jeu. Après avoir coché le nom de Sébastien Haller de l'Ajax, Erik ten Hag veut recruter en priorité un milieu de terrain. D'autant plus que les Mancuniens devraient perdre Juan Mata et Paul Pogba.

Le technicien néerlandais aurait coché le nom de Kalvin Phillips selon The Athletic. Phillips a fait toute sa carrière à Leeds, le rival historique de Manchester United. La rivalité entre les deux clubs pourrait se raviver en cas de transfert de l’international anglais. Les supporters de Leeds n’ont toujours pas digéré le transfert de Rio Ferdinand en 2002. À l’époque, le départ du défenseur anglais vers Manchester avait fait couler beaucoup d'encre et Leeds était descendu en deuxième division quelques mois plus tard.

Selon l’insider Agento Secreto, Kalvin Phillips souhaiterait quitter Leeds pour franchir un cap. Il sait qu’en cas de relégation, il ne gardera pas sa place chez les Three Lions. Les Red Devils prépareraient une offre de 60 millions d’euros pour convaincre Leeds de se séparer de lui.

Kalvin Phillips n’est pas la seule piste au milieu

Les Red Devils multiplient les pistes pour renforcer leur entrejeu. Le joueur qui signera aura la lourde tâche de succéder à Paul Pogba. Les Mancuniens étaient très intéressés par Declan Rice, mais ont finalement abandonné le dossier au vu des exigences de West Ham.

Ils se sont aussi intéressés à Christian Eriksen et Ruben Neves. Les Mancuniens restent également attentifs à la situation de Youri Tielemans. Ils travaillent d’arrache-pied pour offrir une équipe compétitive à leur nouvel entraîneur.