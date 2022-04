OM Mercato : Amine Harit clarifie son passé avec Paris !

Publié par Timothée Jean le 28 avril 2022 à 15:56

OM Mercato : Préformé au PSG, Amine Harit a fait fi de son passé parisien pour rejoindre Marseille. Le Marocain est revenu sur le sujet.

OM Mercato : Amine Harit ne confère pas d’importance à son passé parisien

Amine Harit a pris une grande décision lors du mercato estival. L’international marocain a fait le choix de rejoindre l’ Olympique de Marseille en provenance de Schalke 04. Un choix judicieux, puisque le jeune milieu offensif réalise une bonne deuxième partie de saison. Dans une longue interview accordée à Onze Mondial, l'attaquant de 24 ans s’est donc confié sur sa progression à Marseille. L’occasion pour lui de faire une mise au point sur ses liens avec le PSG.

En effet, le natif de Pontoise a intégré le club de la capitale dès son jeune âge. Il a évoqué son aventure au Paris Saint-Germain durant quelques mois, avant de rejoindre le FC Nantes, où il s’est révélé très rapidement chez les pros. Cependant, Amine Harit minimise son passé parisien. Du moins, il ne lui confère pas l'importance que certains lui prêtent. Le joueur prêté à l’ OM a ainsi tenté de lever les doutes concernant un quelconque attachement au PSG. Il rappelle que son club formateur demeure le FC Nantes. « J’ai porté les couleurs du PSG en jeune pendant trois mois. Je n’ai jamais vraiment été supporteur d’un club en Ligue 1. Après, j’ai été formé à Nantes, donc j’ai des sentiments pour ce club que je porte dans mon cœur », a-t-il clarifié.

OM Mercato : Amine Harit est fier d’évoluer à Marseille

Lorsque l’offre de l’Olympique de Marseille est arrivée cet été, Amine Harit n’a alors pas réfléchi longtemps. Il a fait fi de son passif d’ancien joueur du PSG pour rejoindre l’ OM sous la forme d’un prêt sans option d’achat. L’ancien Nantais a d’ailleurs affiché sa fierté de défendre les couleurs marseillaises et n’exclut pas l’idée de rester à Marseille. « Aujourd’hui, représenter l’OM est une grande fierté. Non seulement c’est un très grand club français, mais c’est aussi un grand club européen », a-t-il ajouté. Des négociations entre l’ OM et Schalke 04 devraient avoir lieu dans les semaines à avenir pour son transfert définitif.