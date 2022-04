OM Mercato : La Juventus persiste pour une signature à Marseille

Publié par Timothée Jean le 29 avril 2022 à 03:26

OM Mercato : La direction marseillaise devrait perdre l’une de ses pépites. La Juventus est revenue à la charge pour Boubacar Kamara.

OM Mercato : La Juventus ne lâche rien pour Boubacar Kamara

En fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara laisse toujours planer le doute sur son avenir, suscitant diverses spéculations sur sa future destination. Alors que la direction de l’ OM souhaite renouveler son bail, le jeune milieu de terrain campe sur ses positions. Il refuse jusqu’ici de signer un nouveau bail avec son club formateur. Cette situation contractuelle a rapidement attiré l’attention de plusieurs cadors européens.

Libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, Boubacar Kamara avait notamment vu émerger lors du mercato d'hiver un fort intérêt de la Juventus à son égard. Les Bianconeri avaient entamé les démarches en vue de boucler sa signature, sans succès. Le jeune milieu de terrain est finalement resté à l' OM. Sauf que ce premier échec n’a pas pour autant refroidi les ardeurs de la Juventus. Et ce, malgré les rumeurs d’un accord entre le jeune joueur et l’Atlético Madrid. Selon les informations de la chaîne italienne 7 Gold, la Vieille Dame serait revenue à la charge pour enrôler gratuitement Boubacar Kamara cet été.

Négociations en vue entre Boubacar Kamara et la Juventus

Spécialiste de recrues à zéro euro, la Juventus semble pleinement se focaliser sur le dossier Boubacar Kamara. Selon la source, les Bianconeri devraient renouer contact avec l’entourage du joueur de l' OM dans l’optique de formuler une offre concrète pour sa signature. Même si le joueur de 22 ans est fortement pressenti pour rejoindre l’Atlético Madrid cet été, la Juve semble déterminée à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour dévier le joueur de son destin madrilène. En attendant, les courtisans de Boubacar Kamara sont de plus en plus nombreux. Outre la Juventus, Aston Villa, Newcastle, West Ham, Borussia Dortmund et Chelsea se bousculent en coulisse pour arracher la signature du minot marseillais.