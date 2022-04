Barça Mercato : Avant Lewandowski, un joli coup au milieu se profile !

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 16:26

Barça Mercato : Tonitruant depuis quelques semaines en termes de signatures, le FC Barcelone se rapprocherait d'un coup superbe au milieu.

Barça Mercato : Après Araujo, un autre joyau binetôt prolongé

Les signatures s’enchaînent au FC Barcelone. Après les prolongations de Pedri et Ansu Fati en début de saison, les Blaugranas ont acté, cette semaine, l’extension de contrat de leur joyau en défense, Ronald Araujo. L’international uruguayen qui était visé entre autres par Man United et le PSG, a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2026 en Catalogne, avec une clause libératoire d’un milliard d’euros. Seulement, le Barça ne compte pas s’arrêter de sitôt. La prolongation d’Araujo à peine officialisée, les dirigeants barcelonais se rapprocheraient d’un coup superbe au milieu de terrain.

D’après plusieurs sources espagnoles, le FC Barcelone serait en passe de prolonger le prometteur Nico, entré cette saison dans la rotation de l'entrejeu. D’après l’insider Agento Secreto, l’extension de contrat du joueur de 20 ans ne serait plus qu’une " question de temps ". Pour rappel, le Barça souhaite offrir un contrat de 5 saisons à son joueur formé à la Masia.

Malgré plusieurs offres de prêts de clubs espagnols et étrangers, le natif de la Corogne aurait décidé de poursuivre son aventure chez les Blaugranas, et ce malgré un temps de jeu plutôt réduit cette saison. Interrogé cette semaine par la presse locale, Nico avait exprimé sa volonté de continuer l’aventure à Barcelone. " Il me restent deux ans dans mon contrat, mais j’espère rénover y être de nombreuses années encore dans ce club ", a confié le joueur espagnol.

Le FC Barcelone pense à Lukaku en cas d’échec Lewandowski

Désireux de renforcer son attaque à tout prix cet été, le Barça multiplie ses pistes offensives dans l’espoir de débusquer un leader d’équipe pour les prochaines années. Si Erling Haaland était un temps le favori à ce poste, la forte concurrence de cadors comme Man City ou encore le Real Madrid ont fait tomber à l’eau l’opération. Pour pallier à cela, les Catalans ont depuis quelques semaines orienté leurs recherches vers l’attaquant polonais Robert Lewandowski, qui souhaite quitter le Bayern Munich après 8 saisons.

Seulement, la venue du Bavarois n’étant pas assurée, les dirigeants blaugranas se seraient intéressés à un autre serial buteur, en manque de réussite cette saison, le Belge Romelu Lukaku. D’après Marca, l’attaquant des Blues serait entré dans les plans barcelonais pour cet été, néanmoins son prix pourrait être un frein à l’opération. Pour rappel, le joueur est également pisté par le PSG cet été selon plusieurs médias britanniques.