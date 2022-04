Bordeaux Mercato : Le FCGB se lance sur un attaquant congolais !

Publié par Thomas le 29 avril 2022 à 17:18

Bordeaux Mercato : En grande difficulté en Ligue 1, le FCGB souhaiterait se renforcer cet été et ciblerait un attaquant du championnat irlandais.

Bordeaux Mercato : Les Girondins ciblent Christy Manzinga

Avant-derniers du championnat de France, à 6 points du premier relégable Clermont, les Girondins de Bordeaux voient leurs chances de maintien à l’issue de la saison se réduire journée après journée. Le nouveau revers subi contre le FC Nantes ce week-end (défaite 5-3 à la Beaujoire) a propulsé le club au scapulaire dans une crise sportive difficilement remontable. Si rien n’est encore joué pour les hommes de David Guion, une nouvelle débâcle contre l’OGC Nice, qui plus est au Matmut Atlantique ce dimanche, pourrait semer pour de bon le chaos en Gironde.

En attendant, les dirigeants du FCGB poursuivent leurs recherches sur le marché des transferts, dans l’optique de renforcer un effectif lancinant, et ce même en cas de relégation. D’après Foot Mercato, c’est du côté de l’attaque que le club pourrait frapper un premier joli coup cet été. D’après le média sportif, Bordeaux se serait positionné pour enrôler Christy Manzinga, évoluant à Linfield en Irlande du Nord.

Auteur de 20 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, le Franco-Congolais de 27 ans voit son contrat se terminer cet été et représente donc une belle affaire pour Admar Lopes. En course pour remporter le titre de champion avec son club, l’attaquant devrait recevoir prochainement une offre de la part des Girondins qui le scrutent depuis un certain temps. En plus du club français, Christy Manzinga serait surveillé par le Genoa en Serie A et le Greuther Fürth en Bundesliga.

Un renfort de poids pour 2022 après Alberth Elis

Avant la possible signature de Christy Manzinga, les Girondins de Bordeaux ont acté la semaine passée, la signature définitive de l’international hondurien Alberth Elis. Véritable satisfaction cette saison au FCGB, la recrue estivale, prêtée par le Boavista au Portugal, a vu son option d’achat levée par les dirigeants girondins. Le prix de l’opération avoisinerait les 6 millionsd’euros, une belle opération quand on sait que Alberth Elis a été décisif tous les deux matchs en championnat cette saison (9 buts et 1 passe décisive en 20 matches).