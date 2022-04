PSG Mercato : Milinkovic-Savic, ça sent bon pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2022 à 09:06

PSG Mercato : Intéressé par Sergej Milinkovic-Savic, le Paris SG pourrait boucler l’affaire avec la Lazio Rome. Les choses avanceraient bien dans ce sens.

PSG Mercato : La Juventus Turin jette l’éponge pour Milinkovic-Savic

Placé sur le marché des transferts pour cet été, Sergej Milinkovic-Savic ne manque pas de prétendants, notamment le Paris Saint-Germain. Toutefois, si le club de la capitale a vu son offre de 65 millions d’euros acceptée par la Lazio Rome, le milieu de terrain serbe aurait d’autres plans pour la suite de sa carrière. D’après les renseignements divulgués dernièrement par le journal Il Messagero, le joueur de 27 ans souhaiterait poursuivre son aventure en Serie A, du côté de la Juventus Turin, et attendrait donc un signe des Bianconeri. Mais ce vendredi, un autre média transalpin a lancé une bombe dans ce dossier.

En effet, selon Tuttomercatoweb, les dirigeants de la Juve seraient pessimistes quant à la possibilité de parvenir à un accord avec le président de la Lazio Rome, Claudio Lotito, qui pourrait monter les enchères jusqu’à une somme avoisinant les 100 millions d’euros pour le transfert de Milinkovic-Savic. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, la Vieille Dame ferait désormais de l’international argentin du PSG, Leandro Paredes, sa priorité pour cet été. Conscient du prochain départ de l’ancien joueur de Genk, le club romain préparerait déjà sa succession.

PSG Mercato : La Lazio a déjà identifié le successeur de Savic

En effet, à en croire les informations obtenues par le quotidien Il Messaggero, après avoir donné son accord pour un départ de Sergej Milinkovic-Savic, l’entraîneur de la Lazio Rome, Maurizio Sarri, aurait réclamé à sa direction les arrivées du Brésilien Allan d’Everton, l’Anglais Ruben Loftus-Cheek de Chelsea, mais surtout le Français Maxime Lopez, sous contrat à Sassuolo jusqu’en juin 2025. Très apprécié par Sarri, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille pourrait ainsi faire l’objet d’une proposition des Biancazzurri cet été. Interrogé par La Gazzetta dello Sport, début avril, Giovanni Carnevali, administrateur délégué de Sassuolo, avait déjà annoncé la couleur concernant la situation de Maxime Lopez.

« Il y a un chiffre de base qui s'applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d'euros et ensuite nous évaluons chaque cas. Sassuolo a une stratégie claire : il accepte de céder un joueur lorsqu'il est convaincu d'avoir un remplaçant adéquat. Savez-vous quel joueur de Sassuolo est le plus courtisé ? Maxime Lopez. Ils le veulent en Serie A et à l'étranger. Mais lui, comme tous les autres, ne sera vendu que quand j'aurai trouvé un bon joueur pour le remplacer », avait expliqué le dirigeant italien.

Le Paris SG pourrait donc faciliter le départ de Leandro Paredes pour permettre à la Juventus Turin d’oublier définitivement la piste Sergej Milinkovic-Savic et offrir un gros chèque à la Lazio Rome afin de recruter Maxime Lopez pour compenser l’absence de l’international serbe. Le club de la capitale se trouve donc dans une position favorable dans ce dossier.