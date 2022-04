OL Mercato : Un joli coup en vue avec un bourreau de Marseille

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 08:06

OL Mercato : Lyon voudrait recruter un défenseur de Feyenoord, tombeur de Marseille en demi-finale aller de la Conference League.

Éliminé de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais suivait avec intérêt la demi-finale aller de Conference League entre Marseille et Feyenoord. Selon les informations de Santi Aouna, l’ OL s’intéresse à Tyrell Malacia. Âgé de 23 ans, l’arrière gauche évolue au club néerlandais. Le journaliste de Foot Mercato assure que le jeune international (3 sélections) est suivi depuis plusieurs semaines par Lyon. Le média turc Vole évoquait déjà pour sa part un accord entre Lyon et Malacia. Le club néerlandais réclamerait 12 millions d’euros pour son arrière gauche. Mais contrairement aux rumeurs, la source assure que les Gones ne sont pas encore passés à l’action dans ce dossier.

Malacia successeur d’Emerson à Lyon ?

Intéressé par Tyrell Malacia, l’Olympique Lyonnais cherche à compenser le futur départ d’Emerson Palmieri. Le latéral italien est prêté cette saison par Chelsea. Si le défenseur des Blues a souvent ouvert la porte à un transfert à l’ OL, il devrait retourner à Londres cet été. La direction lyonnaise ne serait pas convaincue par ses prestations. Le défenseur de 27 ans a disputé 34 rencontres pour un but et deux passes décisives. Son alter ego néerlandais en est à un but et cinq offrandes en 46 apparitions avec Feyenoord. Il est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en 2024.

Outre la piste Malacia, Santi Aouna confirme également un intérêt de Lyon pour Ghislain Konan. Le latéral ivoirien âgé de 26 ans est en fin de contrat au Stade de Reims. Il compte un but pour trois passes décisives en 28 matchs de Ligue 1 cette saison. D’autres pistes en Liga et en Premier League sont évoquées pour assurer la succession d’Emerson.