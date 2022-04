RC Lens - FC Nantes : Les compos avec un grand retour au FCN

Publié par Ange A. le 30 avril 2022 à 08:36

Le FC Nantes se déplace sur la pelouse du RC Lens ce samedi lors de la 35e journée de Ligue 1. Un défenseur va faire son retour au FCN.

Le FC Nantes avec un important renfort défensif

Vainqueur de Bordeaux lors de la dernière journée, le FC Nantes affronte le RC Lens ce samedi à Bollaert. Ludovic Blas, Andrei Girotto et Fabio sont suspendus pour cette rencontre. Malade, Jean-Charles Castelletto est également forfait pour le déplacement à Lens. En l’absence du défenseur camerounais, Antoine Kombouaré devrait aligner Nicolas Pallois. Absent contre les Girondins, le défenseur central de 34 ans figure dans le groupe retenu pour affronter les Sang et Or. Comme Pallois, Pedro Chirivella effectue son retour après deux matchs d’absence. Le milieu espagnol est remis de sa gêne aux adducteurs. Mais les chances de le voir débuter sont minces. Suspendu contre le FCGB, Marcus Coco retrouve également le groupe de Nantes.

Des ajustements pour Haise après Paris

De son côté, Franck Haise ne pourra pas compter sur Kevin Danso. Le défenseur central du RC Lens est suspendu pour la réception du FC Nantes. L’Autrichien avait été exclu lors du nul contre le Paris Saint-Germain (1-1). En son absence, c’est Christopher Wooh qui devrait retrouver le onze du RC Lens. Passeur décisif contre le PSG, Deiver Machado devrait cette fois débuter la rencontre à la place de Przemyslaw Frankowski. De retour de blessure, Patrick Berg et Facundo Medina ne devraient pas entamer la rencontre. Un temps incertain en raison de douleurs aux adducteurs, Arnaud Kalimuendo devrait tenir sa place contre le FCN.

La compo probable de Nantes contre Lens

Lafont (cap) - Sylla, Appiah, Pallois - Coco, Cyprien, Moutoussamy, Merlin - Kolo Muani, Coulibaly, Simon.

La compo probable du RC Lens

Leca - Gradit, Wooh, Haïdara - Clauss, Doucouré, Fofana (cap), Machado - Sotoca, Kalimuendo, Pereira Da Costa.