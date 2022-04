ASSE : Romeyer souffle un mot à Dupraz avant le Stade Rennais

Publié par ALEXIS le 30 avril 2022 à 11:36

Absent du groupe de l’ ASSE depuis la mi-février, Saïdou Sow fait son retour contre le Stade Rennais. Romeyer serait intervenu pour convaincre Dupraz.

Saïdou Sow est présent dans le groupe de 20 joueurs convoqués par l’entraineur de l’ ASSE pour affronter le Stade Rennais, ce samedi 30 avril, au Roazhon Park (21h), lors de la 35e journée de Ligue 1. Il n’avait plus figuré sur la feuille de match de l’équipe de Pascal Dupraz, depuis la victoire des Verts sur Clermont Foot (1-2), le 13 février 2022, lors de la 24e journée de Ligue 1. Victime d’une entorse à la cheville, le jeune défenseur avait manqué plusieurs matchs de l’AS Saint-Étienne. En effet, Saïdou Sow n’a pas la confiance de Pascal Dupraz.

Alors que l’arrière central était en sélection pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le successeur de Claude Puel a mis en place son équipe sans lui. Même remis de sa blessure, l’international guinéen était à l'écart de l’équipe professionnelle et jouait plutôt avec la réserve. Après plus de deux mois d’absence, Saïdou Sow est de retour pour le match décisif de l' ASSE contre le SRFC. Mais le joueur de 19 ans n’est pas certain d’être titulaire à Rennes, malgré les largesses défensives actuelles des Stéphanois.

ASSE : Romeyer aurait plaidé la cause du jeune défenseur après de Dupraz

En effet, L’Équipe croit savoir pourquoi il a retrouvé le groupe des pros en cette fin de saison. Le quotidien sportif apprend que c’est grâce à l’intervention de Roland Romeyer que Pascal Dupraz a convoqué Saïdou Sow. D’après les informations de la source, relayées par Peuple Vert, le président du Directoire de l’AS Saint-Étienne « serait allé plaider la cause de son protégé auprès de l’entraineur stéphanois cette semaine ». Roland Romeyer ne comprend pas la mise à l’écart du défenseur central, alors que Falaye Sacko est blessé et que Eliaquim Mangala et Timothée Kolodziejczak ne donnent pas satisfaction. Pour rappel, Saïdou Sow, révélé sous les ordres de Puel cette saison, est auteur de 2 buts et une passe décisive lors de ses 11 apparitions en Ligue 1 pendant la première moitié de la saison.