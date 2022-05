Barça Mercato : Coup dur pour Xavi recalé par un crack de Ligue 1

Publié par Ange A. le 01 mai 2022 à 08:46

Barça Mercato : Le FC Barcelone va essuyer un échec sur une piste en Ligue 1. Un jeune de l’AS Monaco était ciblé par les Blaugranas.

Barça Mercato : Clap de fin pour une pépite de l’AS Monaco

L’exercice 2021-2022 est à oublier pour le FC Barcelone. Le Barça va terminer la saison sans remporter le moindre titre. Les Blaugranas ont surtout collectionné les échecs sur la scène européenne cette année. Sorti dès la phase de poules de la Ligue des champions, l’aventure s’est arrêtée en quarts de finale de la Ligue Europa. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Copa del Rey, le club catalan peut toujours espérer terminer sur le podium en championnat.

Au vu de sa saison ratée, Barcelone entend considérablement se renforcer cet été. Un nouvel attaquant est notamment attendu en Catalogne. Les noms de Romelu Lukaku et Robert Lewandowski sont notamment évoqués. Outre ces pistes de prestige, les recruteurs barcelonais scrutaient également du côté de l’AS Monaco. Mais le jeune milieu Mamadou Coulibaly, pisté par les Blaugranas, ne bougera pas.

Mamadou Coulibaly vers une prolongation avec l’ASM

Âgé de 18 ans, Mamadou Coulibaly évolue chez les U19 de l’AS Monaco. Son contrat aspirant arrive à expiration en juin prochain. Selon les indiscrétions de Santi Aouna de Foot Mercato, l’ASM aurait un coup d’avance dans ce dossier. Le club de la Principauté compte offrir un premier contrat professionnel à sa pépite. Une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui espérait recruter le jeune milieu monégasque gratuitement cet été.

Présenté comme un milieu box-to-box, Mamadou Coulibaly réalise une saison exceptionnelle avec les U19 de l’AS Monaco. Les pouces monégasques sont leaders de leur groupe et sont qualifiés pour les play-offs. Auteur de 10 réalisations et six passes décisives, Coulibaly était également pisté par d’autres écuries européennes comme le Bayer Leverkusen, l’Atlético Madrid, l’AC Milan et Manchester City.