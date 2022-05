PSG Mercato : Mahrez, une info palpitante tombe pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 16:50

PSG Mercato : Annoncé comme le successeur de Di Maria, Riyad Mahrez serait visé par le Paris SG. Manchester City serait prêt à faire un geste dans ce sens.

PSG Mercato : Manchester City a pris sa décision pour Riyad Mahrez

Débarqué en juillet 2018 en provenance de Leicester City contre une enveloppe de 67,8 millions d’euros, Riyad Mahrez dispute peut-être ces derniers mois sous les couleurs de Manchester City. Avec la probable arrivée de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland, les dirigeants des Citizens pourraient pousser l'international algérien de 31 ans vers la sortie lors du prochain mercato estival.

« Si quelqu'un de la ligne d'attaque devait passer à autre chose, on me dit que Mahrez est celui qu'il pourrait être le plus disposé à partir », a expliqué le journaliste anglais Dean Jones lors d'un entretien accordé à Give me Sport, convaincu que Pep Guardiola pourrait être contraint de sacrifier Riyad Mahrez cet été, plutôt que Gabriel Jesus, annoncé sur le départ lui aussi. Le Paris Saint-Germain pourrait donc avoir une belle ouverture dans ce dossier dans les semaines à venir. Cependant, le club de la capitale devra s’attendre à une réelle concurrence pour Riyad Mahrez.

PSG Mercato : L’AC Milan veut défier le Qatar pour Riyad Mahrez

Le média Sport Mediaset confirme le probable départ de Riyad Mahrez et assure qu’une offre de 40 millions d’euros pourrait suffire à convaincre le board de Manchester City de céder l’ancien coéquipier de N’Golo Kanté cet été. Mais le Paris Saint-Germain batailler avec l’AC Milan dans ce dossier. En effet, d’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le club lombard qui pourrait prochainement changer de propriétaire souhaiterait faire du natif de Sarcelles la nouvelle tête de gondole de son nouveau projet. Et le montant réclamé par les Skyblues pour leur numéro 26 ne serait pas du tout un problème sérieux pour le puissant fonds d'investissement Investcorp, futur repreneur des Rossoneri. Reste maintenant à savoir qui raflera la mise dans ce dossier.

