Stade Rennais Mercato : Un renfort colossal déjà acté pour le SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 20:59

Stade Rennais Mercato : En course pour une qualification pour la Ligue des Champions 2022-2023, le SRFC prépare déjà le prochain mercato estival.

Stade Rennais : Bruno Genesio vise la Ligue des Champions !

Après la victoire au Roazhon Park face à l'AS Saint-Étienne (2-0), samedi, pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a ouvertement annoncé ses ambitions pour la Ligue des Champions. « On a encore trois matches à gagner pour terminer au moins troisièmes (...) Je pense qu'on a les moyens de le faire, ça sera très difficile, mais à trois matches de la fin, on doit avoir cette ambition. L'objectif reste une qualification européenne pour la 5e année consécutive. Mais aujourd'hui (samedi), on est troisièmes, on a envie de garder cette place et on fera tout pour la défendre, même si on sait que ça sera difficile », a déclaré l’entraîneur du Stade Rennais après la rencontre. Et pour cette ambition, le club rennais pourrait déjà se réjouir de pouvoir compter la saison prochaine sur l’un de ses meilleurs éléments.

Stade Rennais Mercato : Un attaquant déjà promis au SRFC

Après plusieurs semaines d’indisponibilité suite à une grave blessure, Jérémy Doku a fait son retour dans le groupe du Stade Rennais lors de la réception de l’AS Saint-Étienne, samedi soir. Et malgré une année compliquée, l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, notamment en Premier League, les dirigeants du SRFC n’auraient aucune envie de laisser partir l’ailier de 19 ans lors du prochain mercato estival.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, il existerait de « fortes chances » de voir Jérémy Doku sous le maillot du SRFC la saison prochaine. Arrivé en octobre 2020 contre un chèque de 26 millions d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2025, le jeune international belge devrait évoluer au moins encore une saison supplémentaire sous les ordres de Bruno Genesio.