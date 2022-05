Barça Mercato : Le FC Barcelone boucle la venue d'une star de Liga

Publié par Thomas le 02 mai 2022 à 12:25

Barça Mercato : Après les signatures de Kessié et Christensen, le FC Barcelone aurait, selon la presse espagnol, bouclé la venue d'un milieu.

Barça Mercato : Carlos Soler aurait dit oui à Barcelone

Plutôt timide l’été dernier en matière de transferts, le FC Barcelone s’adonne cette saison à un renforcement d’effectif tonitruant. En plus des signatures récentes de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea), qui arriveront libres en juin, le club catalan aurait bouclé la venue de Carlos Soler ce lundi. D’après le quotidien AS, les Blaugranas seraient tombés d’accord avec le club de Valence pour un transfert du joueur aux alentours des 20 millions d’euros.

D’après cette même source, le milieu de terrain international aurait donné son feu vert au Barça pour une arrivée cet été. Sous contrat jusqu’en 2023 chez les Murcielagos, le joueur de 25 ans était visé par Xavi et les siens depuis de longues semaines. Le quotidien espagnol dévoile également que la clé pour finaliser la venue de Soler au Barça serait le départ du Néerlandais Frenkie de Jong, annoncé en partance du Camp Nou ces derniers temps.

Jugé intouchable par Ronald Koeman, l’ancien joueur de l’Ajax a perdu cette saison en protagonisme dans le onze barcelonais sous Xavi. Pisté par le PSG cet hiver, le milieu de 24 ans serait apparu dans la short-list de Man United, sous l’impulsion d’Erik ten Hag, le futur entraîneur des Red Devils.

Valence dément l’accord avec le Barça et sème le doute

Face à la bombe lancée par le journal AS, le club du Valence CF a publié un communiqué démentant tout accord entre le club et Barcelone concernant un transfert de Carlos Soler. Si le joueur est bel et bien dans les plans du Barça cet été, aucune négociation n’aurait été opérée entre les deux parties. « Face à l’information publiée ce lundi par le Quotidien As, le Valence CF dément fermement qu’il possède un accord ou qu’il existe des négociations avec le FC Barcelone pour le transfert de Carlos Soler », a annoncé le club Ché ce lundi.

Valence dévoile également que des négociations sont « en cours » avec le joueur pour une prolongation. Reste à savoir désormais si ce communiqué relève d’un coup de poker où d’un réel démenti. Titulaire à 28 reprises cette saison en Liga, l’international espagnol a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives, de quoi attirer de nombreux cadors cet été.