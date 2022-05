Barça Mercato : Une rude concurrence dans le dossier Frenkie de Jong

Publié par Jules le 02 mai 2022 à 14:25

Barça Mercato : Alors que l'avenir de Frenkie de Jong est flou du côté du FC Barcelone, de nombreux clubs européens seraient sur les rangs.

Barça Mercato : Frenkie de Jong sur le départ

Cela fait plusieurs semaines que l'avenir de Frenkie de Jong est sans cesse remis en question du côté du FC Barcelone. Suite à la saison galère des Blaugranas, le joueur se poserait des questions sur son futur et pourrait être tenté par un départ cet été. De son côté, le Barça ne semble pas exclure une vente du milieu de terrain de 24 ans pour renflouer ses caisses et pouvoir réaliser un mercato ambitieux et assez onéreux.

Ainsi, le destin de l'international néerlandais (40 sélections) pourrait s'écrire loin de la Catalogne. D'ailleurs, cela fait plusieurs semaines que le Barça prospecte le marché des transferts à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Bien que certaines pistes se sont depuis beaucoup refroidies, le FC Barcelone ne déclare pas forfait et pourrait enregistrer de nouvelles arrivées au milieu de terrain dans les prochains mois.

Du beau monde pour récupérer Frenkie de Jong

Débarqué pour plus de 85 millions d'euros en provenance de l'Ajax à l'été 2019, Frenkie de Jong est devenu un joueur essentiel du système barcelonais. Cependant, il connaît quelques difficultés et est assez irrégulier avec les Blaugranas. À 24 ans, un départ du Néerlandais pourrait lui permettre de relancer sa carrière dans un nouveau club, loin du Barça.

D'après les informations du média AS, le joueur serait d'ailleurs courtisé par de très nombreux clubs partout en Europe. L'intérêt de Man United, qui n'est pas nouveau, a d'ailleurs été confirmé par le média espagnol, tout comme celui du Bayern Munich, nouveau sur ce dossier. Le PSG, qui avait raté le joueur en 2019 est toujours très intéressé par le milieu de terrain de 24 ans. Enfin, le média ibérique annonce l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League dont les identités n'ont cependant pas filtré. Un départ du Barça n'est donc pas à exclure pour Frenkie de Jong, dont le contrat court encore jusqu'en 2026.