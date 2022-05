OM Mercato : Ça se complique pour l’arrivée d’une nouvelle recrue

Publié par Timothée Jean le 02 mai 2022 à 19:55

OM Mercato : Alors que la direction marseillaise semblait proche de recruter un nouvel attaquant, tout se complique ces derniers jours.

OM Mercato : Aucun accord pour Mohamed-Ali Cho

Cela fait plusieurs semaines maintenant que le dossier Mohamed-Ali Cho anime la rubrique mercato de l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant prometteur d’Angers SCO est convoité par la direction de l’ OM, qui a déjà entamé les manœuvres concrètes pour sa venue. Le président marseillais Pablo Longoria et ses équipes ont entamé des négociations avec leurs homologues angevins en vue de boucler sa signature le plus rapidement. Et après plusieurs semaines de discussion, l’ OM touche enfin au but.

La direction phocéenne serait proche d’arracher un précieux accord avec Angers pour le transfert du jeune attaquant tricolore. Les deux parties devraient s’entendre sur un transfert à hauteur de 12 millions d’euros. L’ OM devra à présent trouver un accord avec le jeune joueur pour finaliser cette opération. Et c’est là que les choses se compliquent. Car Mohamed-Ali Cho est toujours indécis concernant la suite de sa carrière. RMC Sport précise qu’il n’y a jusqu’ici aucun accord conclu entre le jeune attaquant et la direction de l' OM. Puisque l’heure n'est pas à la précipitation et l'entourage du joueur de 18 ans reste à l'écoute de potentielles propositions.

Un nouveau prétendant pour Mohamed-Ali Cho

Conscients de la valeur du jeune attaquant du SCO, les représentants de Mohamed-Ali Cho n'ont aucun intérêt à dire oui à l' OM dès maintenant, tant que les Phocéens ne répondent pas favorablement aux exigences financières de leur club. Car ils savent que d'autres clubs intéressés se manifesteront cet été. D’ailleurs, un nouveau prétendant vient de s’immiscer dans ce dossier, l’Eintracht Francfort. La radio sportive indique que le club serait très intéressé par le profil percutant et prometteur de Mohamed-Ali Cho. Cette intrusion risque de contrarier les plans de Marseille.