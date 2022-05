OM Mercato : Amine Harit vend la mèche pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 03 mai 2022 à 21:26

OM Mercato : Alors que son prêt arrive à son terme en juin prochain, Amine Harit n’exclut pas l’idée de poursuivre son aventure à Marseille.

OM Mercato : Amine Harit se sent bien à Marseille

En grande difficulté à l’Olympique de Marseille en début de saison, Amine Harit a progressivement renversé la tendance. L’international marocain multiple les bonnes prestations sous les couleurs marseillaises, il est désormais considéré comme l’un des hommes forts de l’ OM en cette fin de saison. De retour à un bon niveau ces dernières semaines, le milieu offensif de 24 ans a totalement relancé son avenir à Marseille.

Il est heureux du côté de l' OM et apprécie la vie au sein du club entraîné par Jorge Sampaoli. Au point où Amine Harit voit d’un très bon œil la possibilité de poursuivre à l’ OM. « Je me sens bien ici (…) Dire que je n'ai pas envie de rester ici serait mentir, car c'est un grand club », a-t-il confié dans une interview accordée au Dauphiné Libéré. Le jeune milieu offensif espère disputer la prochaine Ligue des Champions avec l’Olympique de Marseille. « On ne va pas cracher dessus », a-t-il assuré. Seulement, il y a deux hics dans ce dossier.

D’autres clubs sont intéressés par Amine Harit

En effet, le prêt d’Amine Harit à l’ OM n’est accompagné d’aucune option d’achat. L’ancien milieu offensif du FC Nantes devrait donc retourner à Schalke 04 à l’issue de la saison en cours. En quête de liquidités, le club allemand aimerait toucher un joli chèque pour son futur transfert définitif. Un montant de 9 millions d’euros est évoqué. À ce prix-là, la direction de l’ OM risque d’éviter de se positionner pour son transfert définitif.

D’autant plus que l’international marocain conserve une belle cote en Liga, où Villarreal et le FC Séville souhaiteraient l’attirer. Le principal concerné a lui-même avoué que « d’autres clubs sont intéressés » par son profil. Cette forte concurrence risque ainsi de faire grimper les enchères pour son transfert au détriment de Marseille. C’est pourquoi Amine Harit refuse de se « mettre quelque chose en tête » au risque d’être déçu cet été. Il sait très bien que la direction de Schalke 04 aura le dernier mot pour son avenir.