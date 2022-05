AS Monaco Mercato : Nübel fait une énorme confidence sur son avenir

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 16:13

AS Monaco Mercato : Alexander Nübel, gardien prêté par le Bayern Munich à l'ASM, a fait une déclaration étonnante sur son avenir.

Alexander Nübel est arrivé en Principauté l’été dernier. Il a été prêté deux ans par le Bayern Munich. Le gardien formé à Schalke 04 était annoncé comme le futur numéro 1 de la Mannschaft. Cependant, sa progression a été freinée par Manuel Neuer. Les Bavarois voulaient préparer la succession de leur légende en recrutant Alexander Nübel. Déçu par son temps de jeu, il avait demandé à partir. Il semblerait que le destin des deux gardiens soit une nouvelle fois lié.

Le gardien allemand s’est exprimé sur son avenir chez le média allemand Spox. Le journaliste Johannes Ohr lui a demandé ce qu'il se passerait pour lui si Manuel Neuer venait à prolonger au Bayern Munich. « S'il est toujours là, cela n'a pas de sens pour moi de revenir. » Alexander Nübel est en prêt jusqu’en 2023 avec l’AS Monaco. Il se sent bien sur le Rocher et le club est satisfait de ses performances. Des discussions pourraient avoir lieu entre les deux clubs pour un transfert définitif du joueur de 26 ans. D’autant plus que les Monégasques étaient déjà en contact avec le Bayern Munich au sujet de Tanguy Kouassi.

L'AS Monaco veut jouer la Ligue des Champions

L’ASM a enchaîné dimanche dernier sa 7e victoire consécutive. Le club de la Principauté est l’équipe la plus en forme du championnat de France. Les joueurs sont en mission pour arracher la Ligue des Champions. Ils sont revenus à trois longueurs d'avance de l’OM. Ils attendent désormais avec impatience le choc qui se profile entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille lors de la 37e journée. De leur côté, les Monégasques iront à Lille ce dimanche en quête d’une 8e victoire consécutive. Ensuite, ils recevront le Stade Brestois avant de recevoir le RC Lens pour la dernière journée de championnat. Les Monégaques ont trois matchs à remporter pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.