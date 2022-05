FC Nantes Mercato : Ludovic Blas se livre sur son avenir au FCN

Publié par Jules le 04 mai 2022 à 22:35

FC Nantes Mercato : Après une belle saison avec le FCN, Ludovic Blas pourrait quitter le club. Il s'est d'ailleurs livré au sujet de son avenir.

FC Nantes Mercato : Blas se concentre sur la finale

Même si le FC Nantes ne parviendra pas à se qualifier en Coupe d'Europe via la Ligue 1 cette saison, la saison des Canaris est encore loin d'être close et pourrait encore réserver une très belle surprise. En effet, le FCN affrontera l'OGC Nice samedi en finale de Coupe de France. En plus d'une nouvelle ligne au palmarès bien garni du club, les Nantais pourraient également accrocher une place en Europa League en cas de victoire contre les Aiglons ce week-end.

Ludovic Blas, très courtisé à l'approche du mercato estival, pourrait repenser son avenir en fonction de l'issue de la finale entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Naturellement, le joueur n'a pas encore tranché, tout du moins en apparence, quant à son avenir pour la saison prochaine. Le match de samedi sera donc une échéance très importante pour le club, mais aussi pour le joueur auteur de 13 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues durant l'exercice en cours.

Un avenir encore incertain pour Ludovic Blas

Au micro de RMC Sport, Ludovic Blas a d'ailleurs évoqué son avenir avec le FC Nantes, mais ne laisse filtrer que peu d'indices sur sa décision finale. Comme il l'explique, il n'a toujours " pas fait de choix " et attend la fin de saison avec les Canaris avant de se prononcer définitivement sur son futur. En effet, le milieu offensif nantais affirme se concentrer sur la fin de saison avec la Maison Jaune et botte en touche sur le prochain mercato. Comme il le dit lui-même, " ce sont des choses à voir en fin de saison et pas maintenant ".

Toutefois, le joueur de 24 ans n'exclut pas totalement la possibilité de rester une saison supplémentaire au FC Nantes, notamment en cas de victoire samedi et de qualification en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. " Une Coupe d’Europe avec Nantes, ça peut être quelque chose de fort ", lance le principal intéressé. Une victoire contre l'OGC Nice pourrait donc totalement rebattre les cartes dans le dossier Ludovic Blas.