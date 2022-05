FC Nantes : Kombouaré prend une grande décision avant la finale

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 14:15

FC Nantes : L'entraîneur du FCN, Antoine Kombouaré, a tranché sur l'épineuse question des gardiens pour la finale de la coupe de France face à l'OGC Nice.

FC Nantes : Antoine Kombouaré a choisi son gardien

C’est la question qui agite la ville de Nantes ces derniers jours. Quel gardien allait occuper les cages lors de la finale face à l’OGC Nice ? Rémy Descamps, le gardien numéro 2 aligné depuis le début de la compétition ou bien Alban Lafont, le numéro 1 qui affiche un très bon niveau cette saison ? Depuis plusieurs semaines, Antoine Kombouaré a laissé planer le doute concernant son choix. Selon Ouest-France, l’entraîneur Kanak aurait choisi d’aligner Alban Lafont au détriment de Rémy Descamps. Un choix qui peut paraître cruel pour le gardien formé au PSG qui fut héroïque lors de la séance de tir au buts face à l'AS Monaco.

Par ailleurs, Alban Lafont a été nommé ce mardi pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1 pour les trophées UNFP. Une nouvelle reconnaissance pour l’espoir de 23 ans qui aura grandement contribué à la très bonne saison des Nantais. Samedi, les Canaris pourraient mettre fin à une disette de 22 ans, date de la dernière coupe de France remportée par le FC Nantes.

Antoine Kombouaré peaufine les derniers détails

À trois jours de la finale de la Coupe de France, l’entraîneur kanak connaît déjà le onze qu’il va aligner pour la finale face à l’OGC Nice. Il pourra compter sur le retour d’Andrei Girotto et Ludovic Blas. Deux éléments importants cette saison pour lui. Ludovic Blas a pris plus de responsabilités cette année sous les ordres d’Antoine Kombouaré.

L’ancien guingampais est plus performant au point que l’entraîneur du FCN lui a confié le brassard de capitaine depuis le début de la coupe de France. L'espoir français s'est confié à RMC Sport. « Dans tous les cas, on veut marquer l’histoire du club. Dès que je suis arrivé à Nantes , j’ai pensé à ça. On fait partie de cette génération qui a ramené le FCN en finale et maintenant, on veut aller au bout et rentrer dans l’histoire du FC Nantes. » Les Nantais affronteront des Niçois qui veulent également marquer l’histoire de leur club.