OL Mercato : Un gros flop de Juninho vers la sortie à Lyon

Publié par Ange A. le 05 mai 2022 à 06:05

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais pourrait céder Tino Kadewere cet été. L’attaquant zimbabwéen serait disposé à partir de Lyon.

OL Mercato : Tino Kadewere vers un départ de Lyon

Septième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais peut toujours croire en ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions. L’ OL n’a plus droit au faux pas lors de ses prochaines sorties. Alors que son avenir européen reste incertain, Lyon pourrait vivre un été assez mouvementé. Au vu de la mauvaise saison de son club, Jean-Michel Aulas a déjà annoncé des renforts à Lyon lors du prochain mercato. Alors que des recrues sont annoncées, des départs ne sont pas à exclure. Selon les informations de Foot Mercato, Tino Kadewere serait un candidat au départ. L’attaquant zimbabwéen avait été recruté contre 12 millions d’euros en 2020. L’ancien Havrais s’était engagé jusqu’en 2024.

Kadewere, un flop pour Lyon ?

Le média en ligne indique que Tino Kadewere est loin d’être un indispensable de Peter Bosz. Depuis l’arrivée du Néerlandais l’été dernier, l’international zimbabwéen a vu son temps de jeu fondre. En 19 apparitions cette saison, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a été titularisé qu’à cinq reprises. Les blessures, sa lourde suspension après le rouge contre Nice et la CAN n’ont pas amélioré la situation de l’ancien Havrais. Lequel n’est pas non plus aidé par son unique but cette saison.

Après avoir fermé la porte à un transfert de Kadewere cet hiver, la directon de l’ OL attendrait de nouveau des offres pour son attaquant de 26 ans. Celui-ci était courtisé par des rivaux comme Reims, Lorient et Troyes. Les Allemands de Stuttgart étaient également intéressés par le natif d’Harare. Mais les Gones avaient fermé la porte à leur attaquant. Au vu de sa saison décevante, il ne sera donc pas retenu cet été. Il avait pourtant réalisé une première année prometteuse avec 10 réalisations et 3 passes décisives.