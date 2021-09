OM Mercato : Franck Ribéry proche de signer son contrat !

Publié par Thomas le 03 septembre 2021 à 18:34

Un temps dans les petits papiers de Pablo Longoria à l’ OM, Franck Ribéry semble avoir trouvé sa nouvelle destination. À 38 ans, et après deux saisons chez la Viola, Kaiser Franck ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt et pourrait même dans les prochaines heures s’engager dans un tout nouveau club.

OM Mercato : Ribéry bientôt de retour en Italie ?

Très apprécié des supporters marseillais, par son passage au Vélodrome de 2005 à 2007, l’attaquant français était un temps associé au club phocéen, après s’être retrouvé libre sur le marché cet été. Si la rumeur avait pris de l’ampleur fin juillet, le président Pablo Longoria avait souhaité mettre les choses au clair, en affirmant que les priorités du club étaient ailleurs. « Je ne peux que respecter Franck Ribéry, mais actuellement dans l'effectif, on a déjà quatre joueurs à son poste : Ünder, Konrad, Luis Enrique, Radonjic. » Si la piste menant à l’ OM s’était écartée, l’ancien international tricolore continuait de chercher un club capable d’assurer son onéreux salaire. Ces dernières semaines, Ribéry s’entraînait avec le groupe du Bayern Munich, afin de conserver sa très belle forme aperçue la saison passée à la Fiorentina (2 buts et 6 passes décisives en Serie A).

Si l’avenir de Kaiser Franck semblait jusqu’ici incertain, il pourrait se décider dans les prochains jours, si ce n'est dans les prochaines heures. Selon le Corriere dello Sport, le joueur est proche d’un retour en Italie, où deux prétendants lui font la cour : le Hellas Vérone et Salernitana. Les deux clubs italiens mènent une lutte secrète pour enrôler le légendaire attaquant français.

Les deux présidents ont tous deux contacté l’entourage du joueur mais se heurte à un détail important, son salaire. Comme l’indique le journal transalpin, Ribéry voit actuellement avec ses agents pour revoir son salaire à la baisse afin de concorder dans les plans des deux clubs de Serie A. L'ancien marseillais veut rejouer au plus vite et pourrait continuer l'aventure en Italie. Cependant, un prétendant surprise est venu mettre des bâtons dans les roues aux deux clubs italiens, le Fatih Karagümrük en Süper Lig, qui remue ciel et terre pour revoir l’attaquant en Turquie.