Vente OM : L'Olympique de Marseille serait déjà vendu !

Publié par Gary SLM le 05 mai 2022 à 11:30

Vente OM : Lié depuis le début de saison à un potentiel rachat par des investisseurs saoudiens, l'Olympique de Marseille aurait déjà été vendu dans le plus grand des secrets.

Rachat de l'OM : nouvelle confirmation de la vente du club

La vente de l’OM est le sujet le plus associé à Thibaud Vézirian. La raison, le journaliste continue sans relâche d'informer sur un potentiel rachat de l’OM par de riches Saoudiens. Malgré les démentis successifs des dirigeants du club phocéen, Frank McCourt en tête, l’ancien chroniqueur de Balance ton post ! n’est jamais revenu sur ses affirmations concernant la vente du club olympien.

Selon lui, la holding d'Al-Walid bin Talal a bien pris le contrôle de l’Olympique de Marseille, mais l’information tarde à se confirmer à cause de l’actuel patron de l’OM. L’homme d’affaires américain gère le passage du flambeau de sorte que l’arrivée des nouveaux investisseurs ne contrarie pas son projet Liberty. En d'autres termes, le rachat de l’ OM aurait été déjà bouclé et la fin de cette saison devrait le certifier.

Le même Thibaud Vézirian vient de sortir d’une nouvelle information qui ne fait que confirmer davantage les récentes tendances avancées ces derniers mois concernant l’avenir de l’équipe olympienne. Il y a peu, le journaliste de 37 ans a confié avoir été à un rendez-vous avec un riche homme d’affaires qui possède déjà une équipe de football, mais qui cherche à acheter un nouveau club. Expliquant à celui-ci ce qui se tramait sur l’avenir de l’Olympique de Marseille, il se serait alors fait couper la parole par le même interlocuteur, visiblement bien plus renseigné qu’il ne le croyait sur ce dossier. « Ok, c'est bon on passe à autre chose » en ce qui concerne l’Olympique de Marseille. « C’est vendu », lui aurait lâché l'homme d'affaires.

Thibaud Vézirian confirme avec une nouvelle information

Poursuivant, Thibaud Vézirian ajoute : « J’avais déjà toutes les confirmations » concernant le rachat de l’OM, « mais depuis que la parole s'est libérée chez les supporters (marseillais, ndlr), on vient à moi avec des centaines de confirmations ». C’est donc un peu plus clair, l’Olympique de Marseille serait vendu au Saoudien Al-Walid bin Talal qui devrait, toujours selon la source, prendre les commandes dès cet été.

En parallèle, le groupe de supporters marseillais South Winners a, ces derniers jours, laissé filtrer la même information concernant la vente de l'Olympique de Marseille. Cette info aurait été donnée par des responsables à la mairie de Marseille. Selon ces sources, les nouveaux propriétaires, surement le clan Al-Walid bin Talal, devraient arriver aux commandes de l'équipe olympienne à la fin de cette saison.