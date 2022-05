Man United Mercato : United veut s'offrir une pépite de l'Ajax !

Publié par Dylan le 05 mai 2022 à 17:44

Man United Mercato : Suivi de près par le Bayern Munich et le FC Barcelone, une pépite de l'Ajax pourrait finalement suivre Erik ten Hag à Manchester.

Man United Mercato : Ryan Gravenberch en route chez les Red Devils ?

Et si Ryan Gravenberch rejoignait finalement Manchester United ? Le club anglais n'a jamais caché son intérêt pour le prodige néerlandais de 19 ans et souhaite doubler ses concurrents (FC Barcelone, Bayern Munich, Real Madrid) pour réaliser un très joli coup cet été. L'international néerlandais est actuellement incontournable à l'Ajax avec 30 matchs disputés en Eredivisie, 8 en Ligue des Champions, pour un total de 3 buts et 5 passes décisives.

Pressenti pour quitter les Pays-Bas dans quelques mois, le milieu de terrain pourrait remplacer un certain Paul Pogba chez les Red Devils. Courtisé par le PSG, Gravenberch est estimé à 35 millions d'euros par l'Ajax selon Foot Mercato. L'actuel leader d'Eredivisie n'a pas encore reçu d'offre de la part de Manchester United, alors que le Bayern est déjà passé à l'action fin mars en proposant 25 millions d'euros pour s'attirer ses services.

Ten Hag aurait « convaincu » Gravenberch

Révélé au grand jour à l'Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch serait tenté de suivre son entraîneur, Erik ten Hag, à Manchester United selon la Gazzetta Dello Sport. Le quotidien explique que la présence d’Erik ten Hag aurait convaincu l’international néerlandais, qui avait un temps songé à faire une saison de plus à l’Ajax. La venue du coach de 52 ans à Man United la saison prochaine, en remplacement de Ralf Rangnick, pourrait donc être un tournant dans l'avenir du prometteur milieu amstellodamois.

Si Erik Ten Hag peut être un atout de taille pour les Red Devils dans le cadre du transfert du joueur, United se heurte toutefois à un problème de taille, la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Avec 5 points de retard sur la quatrième place occupée par Arsenal, qui compte 2 matchs en moins, Manchester United devrait se tourner vers la Ligue Europa. Suffisant pour attirer la pépite néerlandaise ?