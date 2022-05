RC Lens Mercato : Terrible désillusion pour les Sang et Or

Publié par Ange A. le 06 mai 2022 à 02:30

RC Lens Mercato : L’avenir de Seko Fofana étant incertain, les Sang et Or ont tenté de recruter une pépite du côté de la Serbie.

RC Lens Mercato : Les Sang et or déboutés pour un crack serbe

Après un début de saison prometteur, le Racing Club de Lens a fini par rentrer dans le rang. Le RC Lens pointe à la 8e place de Ligue 1 à trois journées de la fin du championnat. Les Sang et or peuvent toujours néanmoins rêver de décrocher une place en Coupe d’Europe. Alors que Franck Haise et ses poulains s’attellent à finir à un meilleur rang, leur direction prospecte déjà pour le prochain mercato. Aux dernières nouvelles, le club artésien s’est penché sur le cas de Nikola Stankovic. Âgé de 19 ans, ce milieu serbe évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade. Le média local Kurir révèle même que Lens avait transmis une offre pour Stankovic. Mais la proposition lensoise estimée à 1,5 million a été écarté par le club serbe qui a prolongé son crack entre temps. Il est désormais sous contrat jusqu’en 2025.

Un gros départ dans les tuyaux au RCL ?

Avec ces révélations, le Racing Club de Lens semble vouloir préparer le transfert de Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens est très convoité sur le marché des transferts. Le milieu de 26 ans est épargné par les pépins physiques cette saison et n’a manqué aucun match des Sang et or. Il a d’ailleurs pris part à ces 38 rencontres dans la peau d’un titulaire. Il compte 9 buts et 2 passes décisives sur la campagne en cours.

Au vu de ses performances, l’Ivoirien pourrait donc quitter le Nord à deux ans de l’expiration de son contrat. Recruté à 8,5 millions d’euros en 2020, Fofana est aujourd’hui coté à 20 millions sur Transfermarkt. Un montant que ne repousserait pas la direction de Lens.