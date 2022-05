PSG Mercato : Doha insiste pour une signature colossale en Ligue 1

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2022 à 13:00

PSG Mercato : En quête d’un milieu relayeur, le Paris SG insisterait pour une grosse signature en Ligue 1. Leonardo ne lâcherait pas prise dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Qatar tente encore sa chance pour une sensation française

Conscients des manquements au sein de son collectif dans le cœur du jeu, et à l’approche d’un mercato estival qui s’annonce déjà très mouvementé, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient inscrit en priorité l’arrivée d’un milieu de terrain relayeur. D’après les informations du quotidien Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo travailleraient sérieusement sur le recrutement d’un milieu capable de former un duo avec Marco Verratti comme au temps de Thiago Motta.

« Plus qu’un numéro 6, c’est surtout un numéro 8 que cherchent aujourd’hui à dénicher les responsables du club en vue de la saison prochaine », explique le journal régional. Et alors que plusieurs noms sont associés au club de la capitale, notamment Paul Pogba, Casemiro, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Nicolò Barella, et à un degré moindre Khéphren Thuram et Seko Fofana, le PSG insisterait pour Aurélien Tchouaméni. Et cela tombe bien puisque l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est annoncé sur le départ du côté de Monaco.

PSG Mercato : Grosse bataille à venir pour Aurélien Tchouaméni

Débarqué en janvier 2020 contre un chèque de 18 millions d’euros, Aurélien Tchouaméni ne devrait pas faire long feu sur le Rocher. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, le natif de Rouen va quitter l’AS Monaco lors du mercato d'été, comme pressenti depuis des mois. « Peu importe l'issue de la saison monégasque, Aurélien Tchouaméni ne sera plus sur le Rocher la saison prochaine », assure RMC Sport.

Le média précise toutefois que l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour Leonardo. En effet, la source annonce qu’à ce jour, quatre clubs se placent comme finalistes pour attirer le milieu de terrain formé à Bordeaux : Liverpool, Chelsea le Real Madrid et le PSG. Les Parisiens « insistent toujours pour faire venir Tchouaméni », malgré la forte concurrence pour le milieu de 22 ans. Si le compatriote de Kylian Mbappé privilégie un départ à l'étranger, les Rouge et Bleu n’ont pas dit leur dernier mot dans le sulfureux dossier. Reste donc à savoir si le Qatar parviendra à faire changer d’avis le jeune talent tricolore.