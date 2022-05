PSG Mercato : C'est fait, Paris acte une grosse signature en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 06 mai 2022 à 15:00

PSG Mercato : En attendant le dénouement de l’affaire Kylian Mbappé, Leonardo a finalisé une première belle signature défensive pour le Paris SG.

PSG Mercato : Un arrière gauche d’avenir a signé avec le Paris SG

Alors que le prochain mercato estival promet d’être des plus mouvementé du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo aurait d’ores et déjà bouclé un premier dossier intéressant. En effet, selon le quotidien portugais Record, le directeur sportif du club de la capitale aurait définitivement levé l’option d’achat de Nuno Mendes. Prêté cette saison par le Sporting Portugal, le latéral gauche de 19 ans s’est rapidement imposé comme un élément incontournable chez les Rouge et Bleu.

Le jeune international a donc convaincu les dirigeants parisiens d’activer l’option de transfert définitif contenu dans son contrat signé le 31 août passé. Ce vendredi, le tabloïd lisboète assure que Nuno Mendes va désormais poursuivre sa carrière au PSG pour les prochaines saisons. Arrivé dans le cadre d’un prêt payant de 7 millions d’euros, le natif de Sintra appartient désormais au PSG qui a payé les 40 millions d’euros nécessaires pour son transfert définitif. Le journal portugais précise même que la direction parisienne devrait prochainement officialiser la signature du jeune compatriote de Cristiano Ronaldo.

PSG Mercato : Officialisation à venir pour Nuno Mendes

Si les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tenté un temps de négocier à la baisse le montant fixé par le Sporting, Leonardo a finalement payé ce qui était convenu puisqu’aucun accord n’a été trouvé dans ce sens. Lié à son club formateur jusqu’en juin 2025, Nuno Mendes va s’engager avec le club de la capitale pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Si plusieurs médias hexagonaux confirment l’information venue du Portugal, Record indique toutefois que l’annonce officielle ne devrait être faite qu’à la fin de mois de mai, soit à l'issue de la saison.

Affaire à suivre donc...