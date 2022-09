Barça Mercato : Après Bellerín, une grosse recrue arrive !

Publié par Thomas le 02 septembre 2022 à 09:54





Barça Mercato : Le dernier jour du marché des transferts a été mouvementé au FC Barcelone qui attend encore une signature en défense.

Barça Mercato : Le FC Barcelone attend Marcos Alonso dans la journée

En grande difficulté économique la saison passée, le FC Barcelone s’est illustré et avec panache cet été, que ce soit dans le sens des départs comme des arrivées. Après un mercato 2021 terrible, marqué notamment par le départ libre de Lionel Messi, le club catalan a souhaité cette année insuffler une dynamique nouvelle à son effectif, recrutant notamment des top joueurs comme Raphinha, Franck Kessié ou encore Robert Lewandowski.

Sans nul doute l’un des acteurs majeurs de ce mercato 2022, le Barça a également fait parler de lui dans les derniers instants du marché des transferts. En toute fin de journée hier, le club entraîné par Xavi a officialisé la venue du latéral droit Hector Bellerin, 11 ans après avoir quitté le club. Le désormais ex-joueur d’Arsenal s’est engagé pour une saison librement. Mais l’Espagnol n’est pas le seul joueur attendu au Camp Nou, ces prochaines heures, Barcelone va boucler une autre arrivée importante.

Comme annoncé par Chelsea, le défenseur de la Roja, Marcos Alonso, a mis fin à son contrat avec les Blues d’un accord mutuel et s’apprête à rejoindre les rangs du Barça. Le latéral gauche, formé au Real Madrid, vient renforcer le côté gauche de la défense et apporter de la concurrence à Jordi Alba. Le club anglais est parvenu à libérer son joueur de 31 ans avant 23h59 hier soir, date fatidique de la fin du mercato. Comme le révèle la presse espagnole, Alonso peut donc s’engager librement sans contrainte de temps chez les Blaugranas. Si son nom n’a pas eu le temps d’être enregistré par la Liga, sa signature devrait être rendue officielle dans les prochaines heures.

Barça Mercato : Aubameyang fait le sens inverse

Autre dossier chaud de ces dernières heures du mercato, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang est désormais acté. L’attaquant gabonais, recruté cet hiver en provenance d’Arsenal, retourne à Londres, cette fois-ci chez le rival Chelsea. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne s’est engagé chez les Blues contre 12 millions d’euros, paraphant un bail de deux saisons. En une demi-saison, Aubameyang aura inscrit 13 buts en 24 rencontres.

" Le FC Barcelone et Chelsea sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur Pierre-Emerick Aubameyang pour 12 millions d’euros. Le FC Barcelone exprime publiquement ses remerciements à Aubameyang pour le professionnel, l’engagement, le dévouement et le traitement toujours positif et chaleureux qu’il a toujours montré envers toute la famille blaugrana, et nous lui souhaitons chances et réussite pour le futur. Merci pour ton sourire qui a véhiculé de la joie à l’intérieur et à l’extérieur du terrain de jeu. Le Barça sera toujours ta maison ", a communiqué le club espagnol.