Barça Mercato : Signature imminente d'un joyau à Barcelone !

Publié par Dylan le 06 mai 2022 à 16:00

Barça Mercato : En pleine campagne de prolongation, le FC Barcelone serait en passe de boucler la signature d'une sensation espagnole.

Barça Mercato : La pépite Gavi va prolonger

Auteur d'une très grande saison avec le Barça, le jeune Gavi (17 ans) est déjà l'une des sensations de La Liga. Et selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le pur produit de la formation catalane devrait prolonger rapidement avec les Blaugrana. « Les deux équipes veulent continuer ensemble, donc ce serait une excellente nouvelle pour les fans du Barça. C'est très important pour nous de garder Gavi. Il fait partie du futur projet, j'ai une excellente relation avec son agent. Nous sommes dessus.» a déclaré Fabrizio Romano sur Twitter, reprenant les propos de l'entraîneur catalan, Xavi.

De son côté, la pépite de la Masia a demandé à rester au FC Barcelone où il se sent bien. Aligné 43 fois cette saison, Gavi est un véritable maillon fort du présent et du futur du FC Barcelone et du projet de Xavi. Avec 2 buts et 6 passes décisives en 30 matchs de Liga, l'international espagnol a déjà démontré toutes ses qualités et son amour pour le club catalan, à seulement 17 ans. Ce serait le deuxième joueur à prolonger à Barcelone en un mois, après le défenseur uruguayen Ronald Araujo.

Les derniers détails du contrat « réglés » la semaine prochaine

Ce vendredi, le Barça a rencontré l'agent de Gavi, Iván de la Peña, pour discuter des premiers détails du nouveau contrat. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, décidément bien informé, la rencontre se serait révélée très positive. « Il y aura une nouvelle réunion la semaine prochaine entre l'agent de Gavi et Barcelone pour discuter des derniers détails du nouveau contrat et finaliser l'accord. La rencontre a été plus que positive aujourd'hui. Gavi est satisfait de la proposition - un nouvel accord encore une fois perçu comme une question de temps », a précisé l'insider sur Twitter.

À 17 ans, Gavi est déjà suivi de près par de grands clubs européens. Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich ont été séduits par les performances du jeune prodige, dont la clause libératoire est estimée à 50 millions d'euros selon le le journal espagnol Sport. Pour l'heure, aucun des trois cadors n'a formulé d'offre et le Barça est sur le point d'en profiter.

En cas de prolongation, la clause libératoire ne sera sans doute plus la même pour Gavi puisqu'on évoque une somme record d'1 milliard d'euros (tout comme Pedri, Fati et Araujo avant lui). Il s'agirait en tout cas d'une vraie bonne nouvelle pour les Blaugrana, pas encore assurés de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine avec 8 points d'avance sur le Bétis Séville, 5e, à 4 journées de la fin du championnat.