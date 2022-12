FC Barcelone Mercato : Le Barça pousse pour la signature d'Alonso

Publié par Thomas G. le 20 décembre 2022 à 13:00

Bien décidé à restructurer l'effectif de Xavi, les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient prolonger l'international espagnol, Marcos Alonso.

Depuis le retour de Joan Laporta en tant que président, le Barça a entamé un nouveau projet pour retrouver les sommets du football européen. Les Blaugranas ont réalisé un mercato de grande envergure l’été dernier, et ces investissements ont permis au Barça d’être leader de Liga à la trêve. L’objectif pour les Catalans est de continuer sur cette lancée lors de la deuxième partie de saison pour parvenir à faire le triplé. Dans cette quête de trophées, le FC Barcelone peut compter sur l'international espagnol Marcos Alonso, qui est rapidement devenu indispensable pour Xavi. Quelques mois après son arrivée, l’international espagnol s’est imposé au Barça grâce à sa polyvalence et son expérience qui sont très appréciées en interne.

Selon les informations de Sport, une réunion devrait avoir lieu cette semaine entre le FC Barcelone et les représentants de Marcos Alonso. Les Blaugranas souhaiteraient proposer un nouveau contrat de deux ans à l’ancien défenseur de Chelsea. Les dirigeants du Barça veulent éviter un départ libre de l'international espagnol qui est l'un des hommes forts de Xavi. Le FC Barcelone veut poursuivre sa politique de prolongation de contrat, après Ousmane Dembélé, Gavi et Alejandro Balde, Marcos Alonso pourrait être le prochain à signer.

FC Barcelone Mercato : Jordi Alba va devoir faire ses preuves

En parallèle, l’avenir de Jordi Alba au Barça reste incertain et le latéral espagnol est toujours sur la sellette. Les prolongations de Marcos Alonso et Alejandro Balde pourraient le pousser vers la sortie. Les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient réduire la masse salariale et un départ de Jordi Alba permettrait de faire d’importantes économies.

Après une Coupe du monde difficile, Jordi Alba va devoir faire ses preuves pour espérer regagner sa place au Barça. Face à l’émergence d’Alejandro Balde et la polyvalence de Marcos Alonso, Jordi Alba pourrait néanmoins être sacrifié par les Blaugranas cet hiver. Reste à savoir si le champion d’Europe espagnol acceptera de quitter le club culé.