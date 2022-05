Man City Mercato : Après le Real, un premier départ officialisé !

Publié par Dylan le 06 mai 2022 à 20:00

Man City Mercato : Après l'élimination des Skyblues en demi-finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola a acté le départ d'un élément important.

Man City Mercato : Carlos Vicens s'en va

Encore une mauvaise nouvelle pour Pep Guardiola. Le coach adjoint de Manchester City, Carlos Vicens, quittera le staff des Citizens à la fin de la saison pour diriger Heracles Almelo, en Eredivisie (Pays-Bas). Le club néerlandais, classé 12e de du championnat local à trois journées de la fin, parie sur le Majorquin pour mener son nouveau projet sportif.

Carlos Vicens était d'abord entraîneur de l'équipe U18 de Manchester City. En juin 2021, il avait rejoint le personnel d'entraîneurs de Pep Guardiola grâce à une promotion. L’Espagnol, qui a joué semi-professionnel en tant que milieu de terrain, avait pour objectif de renforcer la configuration existante de Guardiola, principalement en travaillant sur les coups de pied arrêtés et en créant un lien entre l’équipe première et l’académie mancunienne.

Un contrat signé jusqu'en 2024 avec Heracles

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Carlos Vicens aurait signé un contrat de 4 ans avec Heracles Almelo, où endossera pour la première fois le rôle d'entraîneur principal. Une information qu'il tient du communiqué officiel du club néerlandais publié ce vendredi : « Carlos Vicens succédera à Frank Wormuth en tant qu’entraîneur-chef d’Heracles Almelo cet été. L’entraîneur espagnol vient de Manchester City où il est actuellement entraîneur adjoint. Vicens signe un contrat à Almelo jusqu’à la mi-2024. »

S'exprimant récemment sur le succès des coups de pied arrêtés de Manchester City, Pep Guardiola avait félicité ses adjoints : « C'est la meilleure saison jusqu'à présent pour les corners et les coups francs, offensivement – ​​la meilleure. Ils (Carlos Vicens et Carles Planchart) font un travail incroyable dans ce domaine. Si cohérent et si clair. Mais j'ai toujours le sentiment que nous pouvons faire mieux », avait lancé l'ex-coach du Barça. Avant de parler spécifiquement de Carlos Vicens : « Carlos a rendu les choses si simples et claires pour les joueurs ». C'est donc un nouveau coup dur pour Manchester City, après l'élimination face au Real Madrid quelques jours plus tôt en demi-finales de Ligue des Champions.