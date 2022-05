OL Mercato : Une première recrue à l'Olympique Lyonnais

Publié par ALEXIS le 07 mai 2022 à 10:34

OL Mercato : La rumeur sur le retour de Rémy Riou à l’ Olympique Lyonnais se confirme. Il se serait déjà engagé avec son club formateur pour 2 ans.

OL Mercato : Rémy Riou aurait déjà signé à Lyon pour 2 saisons

L’ OL est à la recherche d’un gardien de but pour apporter la concurrence à Anthony Lopes, titulaire indiscutable à Lyon depuis 2013, soit 9 saisons consécutives. Ces dernières semaines, la rumeur annonce Rémy Riou de retour à l’Olympique Lyonnais, son club formateur. En fin de contrat au Stade Malherbe de Caen (en Ligue 2) en juin, il se serait déjà engagé avec le club rhodanien pour un contrat de deux saisons. D’après les indiscrétions de L’Équipe, le portier de 34 ans « a été aperçu mardi dans les bureaux de l’ OL pour signer un contrat de 2 ans ». Selon les précisions du quotidien sportif, « il sera le 3e gardien du club derrière Julian Pollersbeck ».

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ne seraient cependant pas contre un départ de Julian Pollersbeck. Si Pollersbeck trouve l'opportuinité de rejoindre un autre club qui lui garantira plus de temps de jeu, Riou pourrait monter dans la hiérarchie des gardiens lyonnais. À noter que l'actuel numéro deux à ce poste à l'OL est sous contrat jusqu'en juin 2024.

OL Mercato : Riou dans le rôle d'encadreur de Patouillet et Bonnevie

Si l’information de la source se confirme, il devrait y avoir un engorgement au poste de gardien de but à l' OL, avec Anthony Lopes, Pollersbeck ainsi que le jeune Kayne Bonnevie, l'entraîneur devra trouver la parade pour offrir du temps de jeu à chacun des différents portiers. Le jeune Kayne a fait 7 apparitions dans le groupe professionnel en Ligue 1 cette saison. Mais selon le journal sportif, Rémy Riou « aura surtout un rôle d'encadrement pour les jeunes et notamment Mathieu Patouillet (18 ans) et Bonnevie (20 ans) ».

Notons que Rémy Riou n'a pas joué de match en Ligue 1 avec l'équipe lyonnaise. Après sa formation (1995 à 2005) à Lyon, il avait été prêté au FC Lorient, puis transféré à l'AJ Auxerre en 2007.