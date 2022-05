OL Mercato : Lucas Paqueta lâche un énorme indice sur son futur

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 08:35

OL Mercato : Lucas Paqueta s’est exprimé sur son avenir au moment où les rumeurs l’annoncent sur le départ à l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Lucas Paqueta tranche pour son avenir à Lyon

Lucas Paqueta s’est relancé à l’Olympique Lyonnais après des années de galère à l’AC Milan. Le milieu brésilien a été recruté contre 20 millions d’euros en 2020. Avec ses 10 buts et 7 passes décisives, il est le troisième Lyonnais le plus décisif cette saison. Au vu de son retour en forme, l’international auriverde voit son nom associer à quelques écuries européennes. Ancien courtisan de Paqueta, le Paris Saint-Germain serait notamment de nouveau intéressé par le milieu de 24 ans. Après avoir recruté Bruno Guimaraes cet hiver, les nouveaux riches de Newcastle United s’intéresseraient à son compatriote cet été. En conférence de presse, le numéro 10 lyonnais s’est confié sur son avenir.

Pas de départ en vue pour Paqueta cet été

Le milieu offensif ne pense pas à un départ de l’Olympique Lyonnais. Lucas Paqueta se projette même déjà sur le prochain exercice avec l’OL. Il espère réaliser une meilleure campagne avec Lyon la saison prochaine. Éliminés en quarts de finale de la Ligue Europa et seulement 7es de Ligue 1 à trois journées de la fin, les Gones luttent pour terminer à une place européenne. « Je me sens très bien à Lyon et je suis très heureux ici. Nous sommes un peu tristes de cette fin de saison. Nous avons vécu une année compliquée mais nous remontons la pente et nous devons construire pour faire de grandes choses la saison prochaine », a révélé le Brésilien en conférence.

Son contrat avec le septuple champion de France est encore valide jusqu’en 2025. L’ancien rossoneri avait déjà par le passé émis le vœu de disputer la Ligue Des champions avec Lyon.