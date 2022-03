OL Mercato : Après Paris, un cador veut Lucas Paqueta cet été !

Publié par Thomas G. le 08 mars 2022 à 19:35

L' OL va trembler cet été pour Lucas Paqueta. L'international brésilien est convoité de toutes parts, Arsenal est très intéressé par le joueur de 24 ans.

OL Mercato : Lucas Paqueta peut-il rester à Lyon ?

Lucas Paqueta est l’une des seules satisfactions de la saison pour l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain brésilien fait parti des meilleurs joueurs de Ligue 1, il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives cette saison. L’objectif des Gones est de conserver Lucas Paqueta et de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Les Lyonnais sont 8es du championnat à 6 points de l’Olympique de Marseille, 3e, donc tout est encore possible pour l’ OL.

Cet objectif est capital pour Lyon. En effet, en cas d’échec pour se qualifier lors de la prochaine Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais serait obligé de vendre un voire deux de ses meilleurs joueurs pour équilibrer ses comptes. Dans ce cas, ce serait le joueur avec la plus grosse valeur marchande. En plus de l’intérêt annoncé du Paris Saint-Germain, la presse anglaise et italienne évoquent aujourd’hui un intérêt d’Arsenal pour le Brésilien de 24 ans. Le futur de Lucas Paqueta dépend ainsi de la fin de saison de l' OL.

Lucas Paqueta est dans le viseur d’Arsenal

Les Gunners veulent faire signer Lucas Paqueta selon le média italien Calciomercato. Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, veut se renforcer au milieu de terrain pour remplacer Granit Xhaka qui devrait partir cet été. Le joueur suisse ne fait plus l’unanimité à Arsenal, il pourrait être vendu à l’AS Roma.

Tandis que dans le même temps, Lucas Paqueta a convaincu tout le monde à Arsenal, à commencer par Edu Gaspar, le directeur sportif du club, puis Mikel Arteta. Les Gunners sont prêts à investir les 60 millions d’euros demandés par Lyon. Arsenal veut redevenir un club qui compte en Europe et pour cela les Gunners n’hésiteront pas à mettre la main à la poche.