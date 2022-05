PSG Mercato : Lewandowski, une sublime nouvelle tombe pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2022 à 13:40

PSG Mercato : Visé par le Barça et Paris SG, Robert Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich cet été. Le Qatar pourrait être seul pour sa signature.

PSG Mercato : Le Barça prêt à renoncer à Robert Lewandowski

En effet, d’après les renseignements divulgués ces dernières heures par le quotidien espagnol AS, le FC Barcelone, longtemps annoncé la prochaine destination deRobert Lewandowski, aurait désormais des doutes sur l’opportunité de cette opération. Le média explique que les dirigeants barcelonais, désireux de renforcer le secteur offensif de l’équipe de Xavi Hernandez, songeraient à d'autres pistes comme Romelu Lukaku de Chelsea. Mais les Blaugranas privilégieraient encore plus les solutions internes.

Revenu de blessure, le prodige Ansu Fati (19 ans) pourrait ainsi suppléer Pierre Emerick Aubameyang à la pointe de l'attaque la semaine prochaine. D’après le journal madrilène, cette dernière option serait de plus en plus envisagée du côté de la Catalogne. Avec un budget limité, le FC Barcelone pourrait donc passer son tour et laisser la voie libre au Paris Saint-Germain dans la course à la signature de Lewandowski. D’ailleurs, le club parisien aurait déjà lancé les grandes manoeuvres dans ce sens.

PSG Mercato : Rendez-vous décisif entre le clan Lewandowski et Paris

À un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski voudrait sérieusement changer d’air pour s’offrir un nouveau challenge avant la retraite. À la recherche d’une pointure pour renforcer son secteur offensif, qui pourrait perdre Angel Di Maria, Mauro Icardi, Julian Draxler et éventuellement Kylian Mbappé cet été, le Paris Saint-Germain serait intéressé par les services du canonnier polonais de 33 ans. Selon le journaliste polonais Mateus Borek, Pini Zahavi, l’agent de l’attaquant du Bayern Munich, serait attendu à Paris dans les jours à venir afin de discuter avec les dirigeants du PSG au sujet de l’avenir de son client.

N’ayant aucun problème de trésorerie, le tout nouveau champion serait en mesure d’offrir au natif de Varsovie le contrat de ses rêves et la possibilité de rentrer d’histoire du club français en lui permettant de gagner sa première Ligue des Champions. Après avoir rendu possible le transfert de Neymar du Barça au Paris SG en août 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Pini Zahavi pourrait réaliser un second exploit en délogeant Robert Lewandowski du Bayern Munich pour l’envoyer à Paris.

Affaire à suivre donc…