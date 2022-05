FC Nantes : CDF, les mots d’Antoine Kombouaré après le sacre

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 07:53

FC Nantes : Antoine Kombouaré s’est confié après la victoire du FCN en finale de la Coupe de France samedi contre l’OGC Nice.

FC Nantes : Les Canaris au sommet 22 ans après

Le FC Nantes a mis fin à deux décennies de disette ce samedi. Les Canaris se sont imposés contre l’OGC Nice en finale de la Coupe de France. Un but sur penalty de Ludovic Blas (47e), le capitaine du soir, a permis au FCN de soulever son premier trophée majeur après 22 ans de disette. Il s’agit de la quatrième victoire des Jaune et vert dans l’épreuve. Un sacre particulier pour Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes et formé au club. « Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé me retrouver à Nantes et remporter un trophée avec ce club », a indiqué le technicien kanak selon les propos recueillis par L’Équipe.

Les clés de la victoire de Nantes selon Kombouaré

Pour Antoine Kombouaré, la gestion de la pression et le soutien du public ont contribué au sacre du FC Nantes. Les Canaris ne partaient pas favoris face l’OGC Nice. Surtout que le Gym s’était imposé lors des deux confrontations cette saison en Ligue 1. « Il fallait rester fort, malgré la pression de l’enjeu, nous qui venions de nulle part », a lancé l’entraîneur de Nantes.

Le successeur de Raymond Domenech n’en revient pas d’ailleurs que le club des bords de l’Erdre va retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine. « Il y a un an, on pouvait crever et se retrouver en Ligue 2, et là, on gagne la Coupe de France et on jouera la Ligue Europa. On m’a rappelé qu’on allait jouer le Trophée des Champions. Vous imaginez l’écart ? On a du mal à y croire. C’est quelque chose d’exceptionnel, d’unique, de presque miraculeux », a souligné Kombouaré.