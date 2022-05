ASSE Mercato : Les Verts sur un autre joli coup à Nîmes

Publié par Ange A. le 09 mai 2022 à 09:35

ASSE Mercato : Paul Bernardoni sur le départ, l’AS Saint-Étienne espère recruter un nouveau gardien cet été du côté de Nîmes.

ASSE Mercato : Un nouveau gardien attendu à Saint-Étienne cet été

Suite à la grave blessure d’Étienne Green, l’AS Saint-Étienne a misé sur Paul Bernardoni pour le reste de la saison. Le portier de 25 ans est prêté sans option d’achat par l’Angers SCO à l’ ASSE. Si un temps le possible transfert de Bernardoni à Saint-Étienne a été évoqué, Mohamed Toubache-TER a révélé que le club ligérien ne comptait pas le conserver. L’insider révèle que les Verts vont recruter un nouveau gardien. Lequel serait alors la doublure de Green qui récupèrera son poste de numéro 1 dans la hiérarchie la saison prochaine. Selon la même source, Loïc Perrin lorgnerait du côté de Nîmes pour son nouveau gardien. Le responsable stéphanois dispose déjà de plusieurs pistes chez les Crocos.

Bratveit, le quatrième Nîmois sur la liste de Sainté

Mohamed Toubache-TER révèle un intérêt de Saint-Étienne pour Per Kristian Bratveit. Âgé de 26 ans, le Norvégien occupe le poste de titulaire au Nîmes Olympique. Il est prêté cette saison aux Crocos par les Suédois de Djurgardens IF. L’international norvégien a concédé 35 buts et réalisé 10 clean-sheet en 31 matchs cette saison avec Nîmes. Ses performances ne seraient pas seulement suivi par l’ ASSE. Le Montpellier Hérault suivrait également le portier nîmois.

Per Kristian Bratveit est le quatrième joueur du Nîmes Olympique dont le nom est associé à l’AS Saint-Étienne. Cible de longue date des Verts, Zinedine Ferhat figurerait toujours sur la short-list de Loïc Perrin. Idem pour Anthony Briançon et Yassine Benrahou. Les deux premiers cités sont en fin de contrat à Nîmes. Quant au milieu marocain, il dispose encore d’un an de contrat avec le 9e de Ligue 2. L’ancien bordelais réalise une belle saison avec ses 12 buts et 9 passes décisives en 36 rencontres.