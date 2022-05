PSG Mercato : Après Michut, un autre Titi répond cash à Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 09 mai 2022 à 20:35

PSG Mercato : Mauricio Pochettino s’est fendu d’une déclaration controversée à l’endroit des jeunes du Paris SG. L’un d’eux a fait le point sur sa situation.

PSG Mercato : Pochettino pousse Édouard Michut dehors

Alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain tentent de convaincre leurs Titis de prolonger, la dernière sortie de leur entraîneur Mauricio Pochettino les pousse plutôt à réclamer un bon de sortie pour cet été afin d’aller briller sous d’autres cieux. Ainsi après la décision de Pochettino de les envoyer en tribunes lors de la réception de Troyes, dimanche soir, en clôture de la 36e journée de Ligue 1, certains jeunes du PSG s’apprêteraient déjà à faire leurs valises à l’issue de la saison.

Ce lundi, le quotidien L’Équipe a même révélé qu’Édouard Michut, lassé de son très faible temps de jeu, souhaite être transféré définitivement en fin de saison. Le milieu de terrain de 19 ans serait même très intéressé par un transfert au FC Séville, qui le veut, même si d’autres clubs sont également sur les rangs pour le récupérer. Sous contrat jusqu’en juin 2025, Édouard Michut pourrait partir contre un chèque de 8 millions d’euros. Toutefois, ce ne sont pas tous les jeunes du Paris SG qui veulent emprunter le même chemin de Michut.

PSG Mercato : Ismaël Gharbi sait ce qu’il veut pour son futur

Contrairement à Xavi Simons et Édouard Michut, Ismaël Gharbi a eu droit à quelques minutes de jeu face à l’ES Troyes AC (2-2). Entré sur la pelouse du Parc des Princes à la 89e minute du match, le milieu de terrain de 18 ans a vécu sa première en Ligue 1 avec l’équipe A des Rouge et Bleu. Un immense bonheur pour le titi qui a eu des mots forts à l’endroit de ses coéquipiers qui menacent de partir à cause du faible temps de jeu dont ils disposent.

« Même dans mes plus grands rêves, je n'avais pas rêvé de rentrer en attaque et de jouer avec Messi, Mbappé, Neymar... C'est fou, c'est incroyable. Je joue encore avec eux sur la console (rires). Si je me mets titulaire avec eux ? Non, quand même pas, il faut respecter (…) Il faut rester patient, focus sur son travail et tous les jours travailler... Et travailler encore jusqu'à ce que ça vienne », a déclaré Ismaël Gharbi en zone mixte. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Paris veut poursuivre l’aventure avec son club formateur.

« Moi, j’ai envie de rester. Il y a des discussions avec le club, mais après moi je suis focus sur mes performances et sur le terrain », a-t-il ajouté. À en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma sur Twitter, la direction du Paris SG et le clan Gharbi poursuivent les discussions et ne sont pas encore parvenus à un accord le montant et la durée du nouveau contrat. Mais le club de la capitale pourrait bien conserver l’une de ses pépites.