Stade Rennais : Genesio prend une grosse décision pour Nantes-SRFC !

Publié par Thomas le 10 mai 2022 à 10:39

A l'approche d'une rencontre cruciale FC Nantes-Stade Rennais, Bruno Genesio a fait un choix fort dans la compo de départ du SRFC.

SRFC : Victoire obligatoire pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais joue gros ce mercredi, chez le rival nantais, fraichement vainqueur de la Coupe de France (victoire 1-0 contre l’OGC Nice). 4e du classement de Ligue 1 avec un match en moins, les Rouge et Noir doivent impérativement gagner à la Beaujoire, s’ils ne veulent pas tirer un trait définitif sur leur qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine.

De leur côté, les Canaris n’ont plus rien à jouer au classement et devraient osciller entre euphorie et fatigue, 4 jours après leur victoire au Stade de France. « On peut tout imaginer. On verra mercredi. C’est impossible de savoir si c’est un avantage ou pas de les jouer après la victoire en Coupe de France. Ce qui est sûr, c’est que l’on a eu une longue préparation entre Saint-Étienne et Nantes et que l’on aura une très courte préparation entre Nantes et Marseille. C’est ce qui me préoccupe. On peut émettre des hypothèses mais il se passe tellement de choses pendant les matchs que c’est difficile d’anticiper quoi que ce soit », a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse.

Genesio a tranché pour son gardien de but

Avec le retour notoire de plusieurs joueurs dans l’effectif, l’entraîneur rennais devrait par conséquent opérer quelques changements dans le onze de départ. Forfait depuis mi-mars et la victoire contre Lyon, Alfred Gomis va faire son retour dans les buts du SRFC, malgré la bonne forme de Dogan Alemdar. D’après Benjamin Quarez du Parisien, Genesio aurait informé les deux portiers de cette décision cette semaine.

La mauvaise nouvelle réside cependant en défense, où Nayef Aguerd sera une nouvelle fois absent pour cause de suspension. Avec la blessure en parallèle de la recrue Loïc Badé, le Stade Rennais devrait de nouveau débuter avec le duo expérimental Omari-Santamaria dans l’axe, qui s’était notamment imposé contre l’ASSE fin avril.

Compo probable du SRFC contre le FC Nantes

Gardien : A. Gomis

Défenseurs : H. Traoré, W. Omari, B. Santamaria, A. Truffert

Milieux de terrain : L. Majer, J. Martin, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, G. Laborde, M. Terrier