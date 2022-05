Liverpool Mercato : Sadio Mané répond en personne au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 21:00

Barça Mercato : Selon la presse espagnole, le Barça aurait prévu de s’attacher les services de Sadio Mané. Le joueur de Liverpool a évoqué sa situation.

Barça Mercato : Le plan du Barça pour Sadio Mané dévoilé

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Sadio Mané n’a toujours pas prolongé avec Liverpool et cela fait rêver plusieurs autres grands clubs européens. Notamment le FC Barcelone. Dernièrement, Catalunya Ràdio a révélé que les dirigeants des Blaugranas travaillaient déjà en coulisse pour l’arrivée de l’attaquant sénégalais à la fin de son engagement avec les Reds. Arrivé en juillet 2016 contre un chèque de 41,20 millions d’euros, l’ancien ailier de Southampton s’est rapidement imposé à Liverpool comme l’un des meilleurs attaquants de la planète.

Toutefois, le média catalan indique que le Barça pourrait se faire doubler dans ce dossier par le Real Madrid et le Bayern Munich qui seraient prêts à passer à l’action dès cet été si aucun accord n’est trouvé pour la prolongation du Ballon d’Or africain 2019. Les deux géants européens se seraient même déjà renseignés sur la situation actuelle de Mané sous les ordres de Jürgen Klopp. Alors que les spéculations vont bon train, le principal concerné semble avoir les idées claires sur ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Barça Mercato : Sadio Mané est très heureux à Liverpool

Après six saisons de bons et loyaux services à chez les Reds, Sadio Mané voudrait aller voir ailleurs. D’après les renseignements recueillis par La Cadena COPE, le coéquipier de Mohamed Salah réfléchirait à un départ lors du prochain mercato estival. Et le champion d’Afrique 2022 souhaiterait en priorité rejoindre l’Espagne pour la suite de sa carrière, soit au FC Barcelone ou au Real Madrid. Estimé à 80 millions d'euros par le site Transfermarkt, le natif de Sedhiou pourrait ainsi être l’un des gros tubes de l’été qui s’annonce.

Interrogé sur son avenir mardi soir après la victoire de Liverpool contre Aston Villa (2-1), le compatriote d’Idrissa Gueye a ouvertement avoué son bonheur à Liverpool. « J'essaie juste de profiter de chaque instant et d'aider mes coéquipiers. Sans mes coéquipiers, je ne suis rien. Je suis honnêtement très heureux », a déclaré l'attaquant de 30 ans. Autrement dit, Mané se sent bien à Liverpool malgré une attrait réel pour les deux cadors de Liga. Toujours sans prolongation de contrat, l'ancien Messin pourrait toutefois quitter l'Angleterre cet été, si aucun accord n'est trouvé d'ici là.