Barça Mercato : Laporta veut s'offrir une star de City !

Publié par Dylan le 12 mai 2022 à 01:30

Barça Mercato : Désormais assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, le Barça souhaite renforcer sa charnière centrale avec une star de Manchester City.

Barça Mercato : les Blaugrana veulent Aymeric Laporte

Alors que le mercato estival a déjà débuté avant l'heure pour les Blaugrana, avec le départ possible de Frenkie de Jong ou encore de Clément Lenglet, les Catalans veulent se renforcer en charnière centrale et pour cela, ils auraient pensé à Aymeric Laporte (Manchester City). Le défenseur central franco-espagnol de 27 ans est assez régulier en terme de performances cette saison chez les Citizens et s'est imposé comme un cadre dans le club dirigé par Pep Guardiola.

Avec 39 matchs disputés toutes compétitions confondues, Aymeric Laporte a grandement contribué à mettre Manchester City sur le devant de la scène cette saison, que ce soit en Premier League (1er à égalité de points avec Liverpool, avec un match en moins) ou en Ligue des Champions (demie finale perdue face au Real Madrid). Son profil a donc séduit le président du Barça Joan Laporta, qui souhaite renforcer la défense catalane en vue de la saison prochaine. Le FC Barcelone a donné trop facilement le titre au Real Madrid cette saison et aimerait être à la hauteur de ses ambitions pour 2023, à savoir remporter la Liga ainsi que la Ligue des Champions.

Un chantier en défense au Barça

La défense centrale du FC Barcelone est un véritable chantier à l'approche du mercato estival (10 juin). En effet, Clément Lenglet et Samuel Umtiti ne seront pas conservés en cas d'offre satisfaisante cet été, tandis que Gérard Piqué (35 ans) va bientôt prendre sa retraite. Si l'entraîneur Xavi peut toujours compter sur Ronald Araujo (prolongé récemment) et Eric Garcia, des renforts sont clairement attendus du côté de la Catalogne et l'arrivée d'Aymeric Laporte pourrait procurer un premier soulagement au Barça.

Mais selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait été refroidi par le prix de l'international espagnol, estimé à 45 millions d'euros selon Transfermarkt. Aymeric Laporte était arrivé à Manchester City en 2017 contre un chèque de 65 millions d'euros. Si le défenseur de 27 ans est estimé "trop cher" par les dirigeants catalans, la piste n'est pas refermée pour autant. Après Andreas Christensen (Chelsea), qui devrait arriver en Catalogne cet été selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone a réaffirmé son envie de recruter un autre défenseur central, notamment pour préparer l'après-Piqué.