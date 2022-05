PSG Mercato : Un autre départ regrettable se dessine au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2022 à 13:25

PSG Mercato : Le Paris SG va-t-il faire face à un autre exode de ses jeunes cet été ? Les lignes bougent dans ce sens du côté de la capitale.

PSG Mercato : Michut « pas forcément le dernier » à vouloir quitter le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025 avec le Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain Édouard Michuta ouvertement réclamé son transfert lors du prochain mercato estival. Lassé de sa situation au sein de l’effectif parisien, le natif d’Aix-les-Bains veut aller monnayer son talent loin de la capitale. Et selon le journaliste Stephane Bitton, Michut ne devrait pas être le seul Titi à vouloir changer d’air cet été.

« Édouard Michut, 19 ans, devrait être le prochain et pas forcément le dernier sur la liste qui aurait pu, qui aurait dû, mais qui n’ont pas eu vraiment leur chance au PSG. Le talentueux et prometteur milieu de terrain vient s’ajouter à la trop longue liste des titis formés au club avant de partir chercher fortune, du temps de jeu et autres trophées ailleurs », a expliqué Bitton sur les antennes de France Bleu Paris avant de déplorer la situation.

« Le temps passe, les dirigeants aussi, mais à Paris l’équation reste insoluble entre la formation et le bling-bling. Il serait abusif de dire que tous ont réussi en quittant Paris, mais force est de constater que d’autres ont trouvé mieux que ce que leur proposait le PSG. Paris n’a pas le temps et ses jeunes non plus », a ajouté le journaliste sportif. Aux dernières nouvelles, un autre jeune du centre de formation du PSG réclamerait lui aussi son départ à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Un autre Titi veut partir cet été !

En effet, d’après les renseignements recueillis par Santi Aouna de Foot Mercato, le jeune milieu offensif Medhi Ganouni serait en passe de quitter le Paris SG. Conscient que ses chances d’avoir du temps de jeu avec les Rouge et Bleu sont très minces, le joueur de 17 ans voudrait partir cet été. Et cela tombe bien puisque l’Eintracht Francfort et l’Espanyol Barcelone négocieraient déjà avec ses représentants en vue d'un transfert cet été. Le Paris Saint-Germain serait donc sur le point de perdre un autre de ses Titis.