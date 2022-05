OM Mercato : Marseille doublement menacé pour William Saliba

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2022 à 13:10

OM Mercato : Désireux de conserver William Saliba à l'issue de la saison, l'Olympique de Marseille voit deux nouveaux cadors le menacer sur ce dossier.

OM Mercato : Une forte concurrence dans le dossier William Saliba

Arrivé lors du dernier mercato estival sous la forme d'un prêt en provenance d’Arsenal, William Saliba a su se relancer en France, en enchaînant de solides prestations au sein de la défense de l’Olympique de Marseille. Une montée en puissance folle qui aura valu au jeune défenseur central d'être convoqué pour la première fois en Équipe de France par Didier Deschamps en mars derniers. Ses performances et son profil prometteur ont donc convaincu ses nouveaux dirigeants qui aimeraient le conserver le plus longtemps possible. C’est en tout cas le souhait affiché par Jorge Sampaoli et son staff, qui comptent entamer les négociations avec Arsenal en vue de maintenir William Saliba à l'OM au-delà de son prêt.

Sauf que cette mission menée par la direction phocéenne s’annonce très compliquée pour diverses raisons. La première, c’est que le prêt de William Saliba à Marseille ne comporte aucune option d’achat. Le jeune défenseur de 21 ans devrait logiquement retourner à Arsenal, qui souhaite le récupérer dès cet été. Aussi, il y a son prix. Les Gunners, conscients de la nette progression de l'ancien Stéphanois, réclameraient plus de 30 millions d’euros pour sa cession définitive. Un montant conséquent pour les finances de l’ OM. Et comme si cela ne suffisait pas, le club phocéen devra désormais affronter une rude concurrence dans ce dossier. Si l’AC Milan s’intéressait à son profil, La Provence indique que deux nouveaux prétendants et non des moindres, viennent de se manifester, l’Atlético Madrid et le SSC Naples.

William Saliba a déjà une préférence pour son avenir

Ces deux nouveaux courtisans ont un argument qui risque de jouer en leur faveur dans ce dossier. En effet, sauf une énorme catastrophe, l’Atlético Madrid et Naples sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui devrait peser dans le choix final de William Saliba. Mais l’ex-crack de l' ASSE a déjà une préférence pour sa future destination. Le joueur aimerait poursuivre son aventure à Marseille où il se sent « heureux », à en croire ses dernières sorties médiatiques. De quoi redonner espoir aux dirigeants marseillais. Toutefois, le jeune joueur sait qu’il n’est pas l’unique décisionnaire dans ce dossier puisque le dernier mot reviendra à son club, Arsenal.