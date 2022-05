ASSE : Dupraz officialise un renfort inespéré contre Reims, la compo !

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 16:40

Avant le match contre Reims, l’ ASSE enregistre le retour inespéré d’un solide défenseur qui avait été annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison.

ASSE : Falaye Sacko disponible contre le Stade de Reims

Touché aux ligaments du genou droit à la mi-mars dernier, lors du match ASSE - ESTAC (1-1), Falaye Sacko avait été annoncé indisponible pour le reste de la saison. Finalement, il s’est remis de sa blessure plus vite que prévu et a retrouvé le groupe de Pascal Dupraz en cette fin de saison. Un peu trop juste avant le match perdu à Nice (4-2), le défenseur de l’AS Saint-Étienne est maintenant opérationnel pour affronter le Stade de Reims, samedi (21h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 37e et avant dernière journée de Ligue 1. C’est la grosse annonce de Pascal Dupraz, ce vendredi, en conférence de presse d’avant-match. « Vingt-six (26) joueurs sont à ma disposition pour le match, Falaye Sacko en fait partie », a-t-il lâché.

Recruté pendant le mercato hivernal, l’arrière latéral droit avait apporté une assurance rare dans la défense de l’ ASSE, lors de ses 7 apparitions en Ligue 1 avant sa blessure. L’entraineur des Verts l’a d'ailleurs souligné : « Sacko qui avait apporté un équilibre dans cette équipe ». Notons qu'en l’absence du Malien, les Stéphanois ont enregistré 5 défaites dont 3 consécutives, un nul et une seule victoire. Après deux mois sans jouer, Falaye Sacko pourrait démarrer le match face aux Rémois sur le banc de touche et faire son entrée en cours de match. En plus du joueur remis de blessure, Dupraz enregistre le retour de Wahbi Khazri et Lucas Gourna. Suspendus contre l'OGC Nice, le buteur des Verts et le milieu de terrain devraient trouver leur place dans le onze de départ.

La compo probable de l’ASSE contre Reims

Gardien : P. Bernardoni

Défenseurs : E. Mangala, H. Moukoudi, M. Nadé

Milieux de terrain : M. Camara, Lucas Gourna, Boudebouz

Attaquants : A. Nordin, D. Bouanga, W. Khazri