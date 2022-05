Bordeaux Mercato : Nouveau départ officiel chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 20:40

Bordeaux Mercato : À deux journées de la fin de la Ligue 1, c’est déjà fini pour un joueur-cadre du FCGB, alors que le club est menacé de relégation en L2.

Bordeaux : Saison terminée et départ de Benoît Costil

Blessé à deux journées de la fin du championnat, selon RMC Sport, Benoît Costil ne jouera plus avec Bordeaux. « Fin de saison pour Benoît Costil, blessé. Il aura porté pour la dernière fois le maillot girondin à Angers », a informé le journaliste Nicolas Paolorsi, correspondant de la radio en Aquitaine. Forfait pour les matchs décisifs pour le maintien, respectivement contre le FC Lorient (ce samedi 14 mai) et le Stade Brestois (le samedi 21 mai), le gardien de but ne portera plus le maillot des Girondins, tout simplement. En fin de contrat en juin, il quitte le FCGB sur cette fausse note, après cinq saisons consécutives au Château du Haillan. À noter que les Bordelais sont 20es et relégables, avant leurs deux derniers matchs.

Costil en conflit avec les supporters ultras du FCGB

En plus de la blessure contractée en cette fin de saison, alors que Bordeaux est engagée dans la lutte pour le maintien, Benoît Costil a été au coeur d’une grosse polémique avec les supporters ultramarines. Il est accusé par ces derniers, de propos racistes envers son coéquipier ukrainien, Danylo Ignatenko (25 ans). Le portier de 34 ans était arrivé en Gironde en 2017, en provenance du Stade Rennais. Lors de l'exercice 2021-2022, il a connu la pire saison de sa carrière. Le N°1 du FCGB a concédé 62 buts en 25 matchs disputés sans aucun clean sheet, soit une moyenne de 2,48 buts pris/match. Où va rebondir l’ancien Tricolore (1 sélection) ? Va-t-il poursuivre dans un autre club en Ligue 1 ou bien va-t-il mettre un terme à sa carrière ? Rendez-vous au mercato estival, dont l’ouverture officielle est prévue le 10 juin.