OGC Nice - ASSE : Premières sanctions contre les supporters niçois

Publié par ALEXIS le 14 mai 2022 à 00:10

La première sanction contre les supporters de l’ OGC Nice, auteurs des chants injurieux à la mémoire d’Emiliano Sala, samedi, est tombée.

OGC Nice : Le 'capo' interdit de stade

Dans un communiqué officiel, la haute direction de l’ OGC Nice a fait connaitre la première sanction à l’encontre des supporters qui ont proféré des injures à la mémoire d’Emiliano Sala, mort dans l’accident de son avion en janvier 2019. Cela, lors du match entre le Gym et l’ ASSE (42), mercredi, à l’Allianz Riviera. « Le 'capo' , qui animait la tribune mercredi s’est ainsi vu signifier une interdiction commerciale de stade par le club. Elle prend effet dès ce week-end. Ce travail en profondeur se poursuivra dans les prochains jours, notamment au fil de l’instruction menée par nos services et les autorités suite aux plaintes déposées », a informé le club azuréen. L' OGC Nice, par cette première sanction, « entend délivrer un message de tolérance 0, vis-à-vis de cette provocation contraire à ses valeurs ainsi qu’à celles de l’ensemble de la famille rouge et noir ».

Un hommage à la mémoire d'Emiliano Sala lors de la venue du LOSC

Après avoir condamné le comportement des supporters auteurs de ''l’acte injustifiable'', puis sanctionné ‘’Capo’’, l’ OGC Nice a décidé de rendre un hommage à Emiliano Sala, lors de la réception du LOSC, samedi (21h). Le Gym a ainsi invité ses supporters ultras à revenir aux valeurs du club. Pour le témoigner, ils sont conviés à la cérémonie d’hommage au joueur du FC Nantes disparu de façon tragique. « Nous encourageons donc notre public à l’affirmer avec force samedi soir en rendant de nouveau hommage, de la manière la plus vibrante qui soit, à la mémoire d’Emiliano Sala, à la 9e minute du match comme il avait su le faire après sa tragique disparition en 2019 », a lancé le président de l' OGC Nice, Jean-Pierre Rivère.