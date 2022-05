OM Mercato : Arsenal, du nouveau sur un gros dossier de Longoria

Publié par ALEXIS le 14 mai 2022 à 11:40

Prêté à l’ OM pour une saison, Saliba devait retourner à Arsenal en juin. Il est cependant probable qu’il reste à Marseille, selon de nouveaux indices.

OM Mercato : Saliba à Marseille pour la Ligue des Champions ?

Privé de temps de jeu à Arsenal, William Saliba est revenu rapidement en Ligue 1. Après une demi-saison à l’OGC Nice (janvier à mai 2021), il évolue à l’ OM cette saison 2021-2022. Prêté sans option d’achat, le défenseur formé à l’ASSE devrait retourner à Londres à l’issue de la saison. Mais il est possible que l’Olympique de Marseille tente de le conserver, car il n’est toujours pas dans les plans de Mikel Arteta, manager du club de Premier League. Depuis son arrivée chez les Gunners en 2020, l’arrière de 21 ans n’a joué aucun match avec l’équipe professionnelle.

Conscient de sa situation précaire en Angleterre, William Saliba serait favorable à une deuxième saison à l’ OM, toujours sous la forme d’un prêt, surtout en cas de qualification des Phocéens pour la prochaine Ligue des champions, selon les indiscrétions de L’Équipe. En attendant, la décision d’Arsenal et du président Pablo Longoria, le N°2 des Olympiens, lui, se sent bien au Vélodrome. Se disant « très heureux » à Marseille, il avoue « qu’il y a toujours une chance » pour qu’il reste au club phocéen. « On verra bien en mai ou en juin en fonction des discussions », avait-il lâché fin avril.

La Ligue des Nations et la coupe du monde en ligne de mire

Grâce à ses performances avec l'OGC Nice lors de la deuxième moitié de la saison 2020-2021, puis à l' OM cette saison, William Saliba a été sélectionné pour la première fois par Didier Deschamps en mars dernier. Il avait disputé deux matchs amicaux avec l'Équipe de France, respectivement contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Le néo-Tricolore avait même été titulaire contre les Sud-Africains et avait joué ce dernier match en entier. Il faut noter que William Saliba avait été convoqué pour pallier l'absence de dernière minute de Benjamin Pavard. Néanmoins, son ambition est de figurer dans le groupe des Tricolores pour la Ligue des Nations et si possible lors de la Coupe du monde 2022 (en novembre-décembre prochain). Pour Qatar 2022, il serait bien inspiré d'être dans un club où il aurait du temps de jeu la saison prochaine.