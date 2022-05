PSG Mercato : Lewandowski confirme lui-même son départ du Bayern

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2022 à 22:41

PSG Mercato : Visé par le Paris SG et le Barça, Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich à la fin de cette saison. Le joueur l’a confirmé lui-même.

PSG Mercato : Lewandowski ne prolongera pas son contrat avec le Bayern

Débarqué en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski a confié qu'il était fort probable qu'il ait disputé son dernier match avec le Bayern Munich cet après-midi. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’international polonais veut s’offrir un nouveau challenge après huit saisons passées sous le maillot bavarois. Pour cela, il a ouvertement annoncé qu’il ne prolongera pas son bail.

« Il est bien possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100%, mais c'est possible. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club », a déclaré le meilleur buteur de la Bundesliga dans des propos relayés par Sport 1. « Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan Salihamidžić et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Nous devons trouver la meilleure solution pour les deux parties », a ajouté Lewandowski.

Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone qui seraient les deux favoris pour arracher la signature du coéquipier de Kingsley Coman. Même si du côté de la direction bavaroise, le départ du canonnier de 33 ans ne semble pas encore à l’ordre du jour.

PSG Mercato : Vers un bras de fer entre le Bayern et Lewandowski ?

Va-t-on vers un bras de fer entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich ? En effet, si le joueur parle de « dernier match avec le Bayern Munich », le club allemand a tenu à lui rappeler qu’il est sous contrat encore pour une saison. Après Hasan Salihamidzic, directeur sportif, qui a très clairement expliqué que : « notre position n'a pas changé, Lewa a un contrat jusqu'en 2023. C'est un fait », Julian Nagelsmann a enfoncé le clou en avouant que « ce serait une perte (si Lewandowski partait), mais il a un contrat jusqu'en 2023. »

Mais l’entraîneur du club munichois ne s’attend pas à recruter un nouveau numéro 9 cet été puisque Lewandowski sera encore là une saison. « Le fait qu'il ne prolonge pas son contrat nous incite à chercher un nouvel attaquant à un moment donné la saison prochaine, qui peut remplacer Lewy la saison d’après », a indiqué le technicien allemand dans des propos rapportés par TZ. L’été s’annonce donc chaud entre les deux parties puisque le buteur polonais campe sur sa position qui est de changer d’air cet été.

Relancé sur le fait que sa direction pourrait refuser toute négociation pour son transfert, il a confié : « bien sûr, j'ai encore un an de contrat. Mais j'ai dit que nous devons trouver la meilleure solution pour les deux parties. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera. » Le Paris SG et le Barça restent donc en embuscade en continuant de pousser leurs pions auprès du joueur.